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В Україні пропав автогаз? Що відбувається на ОККО, UPG та БРСМ і скільки коштує пальне

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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12 червня, 17:11
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Розповідаємо, яка ситуація на ринку пального склалася в неділю, 12 червня, і яку вартість бензину встановили АЗС
Скільки коштує пальне 12 червня
Скільки коштує пальне 12 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На початку червня багато українських АЗС оновили ліміти на купівлю пального. Однак ситуація 12 червня на ринку показує, що вибору і так небагато, бо автогаз є лише в кількох мережах, немає в наявності і ще кількох видів бензину.

"Сьогодні" переглянули дані на спеціалізованому Auto.Ria і розповідають, скільки коштує пальне на АЗС.

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Ціни надто не змінились, а подекуди впали

Станом на 12 червня заплатити за різні види пального в середньому по Україні доведеться стільки:

  • А-95+ – 52,27 грн/л;
  • А-95 – 50,27 грн/л;
  • А-92 – 49,41 грн/л;
  • ДП – 56,58 грн/л;
  • автогаз – 41,57 грн/л.

З 11 червня А-95 здешевшав на 0,01 грн, А-92 в ціні не змінився, а дизпаливо здешевшало на 0,03 грн.

З автогазом є проблеми, оскільки він є лише в кількох мережах і ціна його така:

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  • ОККО – 42 грн/л;
  • Авіас – 41,49 грн/л;
  • UPG – 37 грн/л;
  • Катрал – 41,97 грн/л.

Загалом на ОККО ситуація з пальним така:

  • А-95+ – 52 грн/л;
  • А-95 – 51 грн/л;
  • А-92 – немає в наявності;
  • ДП – 57 грн/л;
  • автогаз – 42 грн/л.

У мережі UPG також немає в наявності А-95+ та А-92. Водночас А-95 та дизпальне продають за 48,90 грн/л та 56 грн/л відповідно. Як ми вже зазначали, автогаз тут коштує 37 грн/л.

На БРСМ не продають А-92 та автогаз. На решту пального встановили такі ціни:

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  • А-95+ – 51,99 грн/л;
  • А-95 – 50,99 грн/л;
  • ДП – 56,99 грн/л.

Ситуація на ринку пального 12 червня така:

Передумов для раптових стрибків цін на пальне немає

Раніше ми писали, що трейдери й заправні стації мають свої запаси, тому різко ціни на пальне зростати не будуть.

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн пояснив, що найкритичніший сценарій, про який зараз говорять західні аналітики, – це можливе подорожчання бареля нафти до 140-150 доларів. Лише в такій ситуації буде значне здорожчання на АЗС.

Куюн також розповів про ситуацію на ринку нафти. Читайте, в чому зараз найбільша проблема України та на кого буде найбільше навантаження.

"Сьогодні" також пояснювали, як українцям розмитнити та зареєструвати автомобіль з допомогою "Дії", і писали про те, як українцям продають бензин та дизель "з рук", прикриваючись великими мережами АЗС.

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