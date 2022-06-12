В Україні пропав автогаз? Що відбувається на ОККО, UPG та БРСМ і скільки коштує пальне

На початку червня багато українських АЗС оновили ліміти на купівлю пального. Однак ситуація 12 червня на ринку показує, що вибору і так небагато, бо автогаз є лише в кількох мережах, немає в наявності і ще кількох видів бензину.
"Сьогодні" переглянули дані на спеціалізованому Auto.Ria і розповідають, скільки коштує пальне на АЗС.
Ціни надто не змінились, а подекуди впали
Станом на 12 червня заплатити за різні види пального в середньому по Україні доведеться стільки:
- А-95+ – 52,27 грн/л;
- А-95 – 50,27 грн/л;
- А-92 – 49,41 грн/л;
- ДП – 56,58 грн/л;
- автогаз – 41,57 грн/л.
З 11 червня А-95 здешевшав на 0,01 грн, А-92 в ціні не змінився, а дизпаливо здешевшало на 0,03 грн.
З автогазом є проблеми, оскільки він є лише в кількох мережах і ціна його така:
- ОККО – 42 грн/л;
- Авіас – 41,49 грн/л;
- UPG – 37 грн/л;
- Катрал – 41,97 грн/л.
Загалом на ОККО ситуація з пальним така:
- А-95+ – 52 грн/л;
- А-95 – 51 грн/л;
- А-92 – немає в наявності;
- ДП – 57 грн/л;
- автогаз – 42 грн/л.
У мережі UPG також немає в наявності А-95+ та А-92. Водночас А-95 та дизпальне продають за 48,90 грн/л та 56 грн/л відповідно. Як ми вже зазначали, автогаз тут коштує 37 грн/л.
На БРСМ не продають А-92 та автогаз. На решту пального встановили такі ціни:
- А-95+ – 51,99 грн/л;
- А-95 – 50,99 грн/л;
- ДП – 56,99 грн/л.
Ситуація на ринку пального 12 червня така:
Передумов для раптових стрибків цін на пальне немає
Раніше ми писали, що трейдери й заправні стації мають свої запаси, тому різко ціни на пальне зростати не будуть.
Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн пояснив, що найкритичніший сценарій, про який зараз говорять західні аналітики, – це можливе подорожчання бареля нафти до 140-150 доларів. Лише в такій ситуації буде значне здорожчання на АЗС.
Куюн також розповів про ситуацію на ринку нафти. Читайте, в чому зараз найбільша проблема України та на кого буде найбільше навантаження.
"Сьогодні" також пояснювали, як українцям розмитнити та зареєструвати автомобіль з допомогою "Дії", і писали про те, як українцям продають бензин та дизель "з рук", прикриваючись великими мережами АЗС.