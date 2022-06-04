Автогаз знову пробиває стелю: які ціни на пальне в мережах ОККО, Авіас, Укрнафта і UPG

Коротко про актуальні ціни на заправках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За тиждень з 27 травня по 3 червня в Україні ціни на пальне загалом стабілізувалися, але вартість автогазу невпинно зростає.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ресурс AutoRia і пропонує дізнатися, скільки коштує бензин, дизель і автогаз на АЗС в Україні 4 червня.

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ОККО

У мережі ОККО продають бензин А-95+ за 52 грн, літр А-95 коштує 51 грн, а бензину А-92 – 50 грн. Дизельне пальне збувають по 57 грн/л, автогаз – за 42 грн/л.

Ціни на бензин та дизель стабільні уже понад тиждень. Водночас автогаз 2 червня подорожчав на гривню – вартість літра становила 42 грн замість 41 грн. Відтоді здорожчання не було.

Авіас

На заправках Авіас реалізують А-95+ за 50,5 грн/л і А-95 – за 50 грн/л. Ціна на А-92 становить 49 грн/л, а на дизель – 55 грн/л. За літр автогазу водіям доведеться віддати 41,91 грн.

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У цій мережі вартість бензину та дизельного пального не змінювали понад сім днів. А ось літр автогазу подорожчав 3 червня на 2 гривні – ціна підскочила з 39,91 до 41,91 грн за літр.

Укрнафта

На Укрнафті в продажі є бензин А-95 – за 50 грн/л і А-92 за 49 грн/л. Дизель збувають за 55 грн/л, на автогаз встановили ціну 41,95 грн/л.

Ситуація на цих АЗС аналогічна до попередніх – вартість бензину та дизелю втримується на тих самих позиціях уже понад тиждень, а ось автогаз 4 червня став дорожчим на 2 гривні – 1 червня літр можна було купити за 39,95 грн.

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UPG

У мережі UPG продають А-95 по 48,9 грн за літр, дизель – за 56 грн за літр, автогаз – за 37 грн/л.

Цінових стрибків на бензин і дизель на цих заправках не було. А ось автогаз ще 1 червня можна було купити за 34 грн/л, тобто здорожчання – на 3 грн/л.

Катрал

Різко подорожчало пальне на АЗС Катрал – вартість усіх видів пального, схоже, встановила рекорди. Так, за літр А-95+ і А-95 там просять по 59 грн, за А-92 – 57 грн/л. Дизель оцінюють на рівні 63 грн/л, автогаз продають за 41,97 грн/л.

Ціновий стрибок відбувся 4 червня. Бензин А-95+ і звичайний А-95 подорожчав на 7 грн за літр, дизель – на 5,1 грн/л. Вартість автогазу піднялася на гривню – з позиції 40,97 до 41,97 грн/л.

Ціни по Україні

Середня вартість пального по Україні також зазнала коливань. Ціна на бензин А-95 зросла, в середньому, на 3 коп. – до 50,28 грн/л, А-92 – на 8 коп., до 49,53 грн/л, автогаз – на 37 коп., до 41,93 грн/л.

Водночас літр А-95+, в середньому, здешевшав на 52 коп. – до 51,47 грн/л, а дизель – на 11 коп., до 56,42 грн/л.

Ціни на АЗС 4 червня / Фото: auto.ria.com

Нові ліміти на АЗС

Наприкінці травня та на початку червня різні мережі заправок по Україні почали оновлювати ліміти. Наприклад, UPG оголосила, що клієнти з бонусними картками зможуть купити до 40 літрів пального, а без картки – лише 10 літрів.

Власники бонусної картки UPGgood можуть купити необмежену кількість автогазу, а без сканування, знову ж таки, лише 10 літрів.

"Сьогодні" раніше писали, які ліміти на купівлю бензину тепер діють на ОККО, WOG, Shell та "БРСМ" і що змінилося на польсько-українському кордоні.