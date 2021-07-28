В Україні різко зросли борги по зарплатам: які галузі в антилідерах

З підвищенням мінімальних зарплат в Україні зростає і заборгованість з виплат

Заборгованість з виплат заробітної плати на 1 липня 2021 року склала 3592,6 мільйона гривень або 107,2% в порівнянні з показниками місяцем раніше. Дані опублікувалаДержавна служба статистики.

Станом на 1 червня статистика була більш оптимістичною – на 242 мільйони менше. Якщо порівнювати з показниками на початку року, то борг зріс на 981 мільйон.

Очолили антирейтинг з величезною різницею наступні галузі:

Промисловість – 74,8%;

Професійна, наукова та технічна діяльність – 8,5%.

Області-боржники:

Донецька – 20,5%;

Харківська – 14%;

Дніпропетровська – 12,7%;

Динаміка заборгованності з виплати зарплати

На Київ припадає чимала частина заборгованості із зарплати – 13,4%. Також повідомляється, що сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019-2020 років, на 01 липня 2021 склала 158,6 мільйона гривень. Для порівняння, на початку травня цей показник був вищий – 165,9 мільйона гривень.

Реклама

Нагадаємо, в Україні середня зарплата підвищилася до 14 313 грн в червні 2021 роки після 13 499 в травні. У порівнянні з минулим місяцем показник збільшився на 6%, а за рік (проти червня-2020) – на 23,6%.

Найвища середня зарплата зафіксована в Києві (20 455 грн), найнижча – в Кіровоградській області (11 497 грн). Різниця між показниками в цих регіонах досягає 8 958 грн.

Нарівні з підвищенням зарплат і збільшенням заборгованостей з виплат, підскочили ціни на продукти. Сильно злетить вартість соняшникової олії. Прогноз експертів на цей рахунок у новинах "Сьогодні":