В Украине резко выросли долги по зарплатам: какие области в антилидерах

Задолженность по выплате заработной платы на 1 июля 2021 года составила 3592,6 миллиона гривен или 107,2% по сравнению с показателями месяцем ранее. Данные опубликовала Государственная служба статистики.
По состоянию на 1 июня статистика была более оптимистичной – на 242 миллиона меньше. Если сравнивать с показателями в начале года, то долг вырос на 981 миллион.
Возглавили антирейтинг с огромной разницей следующие отрасли:
- Промышленность – 74,8%;
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 8,5%.
Области-должники:
- Донецкая – 20,5%;
- Харьковская – 14%;
- Днепропетровская – 12,7%;
Динамика задолженности по выплате зарплат
На Киев приходится немалая часть задолженности по зарплате – 13,4%. Также сообщается, что сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 01 июля 2021 составила 158,6 миллиона гривен. Для сравнения, в начале мая этот показатель был выше – 165,9 миллиона гривен.
Напомним, в Украине средняя зарплата повысилась до 14 313 грн в июне 2021 года после 13 499 в мае. По сравнению с прошлым месяцем показатель увеличился на 6%, а за год (против июня-2020) – на 23,6%.
Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве (20 455 грн), самая низкая – в Кировоградской области (11 497 грн). Разница между показателями в этих регионах достигает 8 958 грн.
Наравне с повышением зарплат и увеличением задолженностей по выплатам, подскочили цены на продукты. Сильно взлетит стоимость подсолнечного масла. Прогноз экспертов на этот счет в новостях "Сегодня":
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