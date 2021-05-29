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В Украине выросла задолженность по зарплате: за месяц – еще 180 миллионов

29 мая, 08:45

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Львиная доля долга возникла в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях и Киеве

На 1 мая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 35676 млн грн, или 105,4% по сравнении с 1 апреля 2021.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

На начало апреля-2021 задолженность составляла 3385 млн грн, то есть была на 183 млн меньше. А по сравнению с маем 2020 задолженность выросла на 1115 млн (год назад было 2453 млн).

На начало мая этого года основная доля суммы задолженности приходилась на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%).

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При этом две трети долга пришлось на пять регионов Украины: Донецкую (23,2%), Харьковскую (13,3%), Днепропетровскую (10,7%), Сумскую (8,7%) области и Киев (12 9%).

Сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 01 мая 2021 составила 165,9 млн грн.

Напомним, в апреле-2021 средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 13543 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6000 грн). При этом за последние 12 месяцев (по сравнению с апрелем 2020) она выросла на 29,8%.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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