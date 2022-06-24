AliExpress не відправляє посилки деяких клієнтів "Нової пошти" – що відбувається

У клієнтів "Нової пошти" не працює доставка з AliExpress / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
У червні "Нова пошта" відновила доставку із популярного азійського торгівельного майданчику AliExpress, однак поки лише у деякі області. Українці вже випробували функцію і поскражились на недоліки.
Один із клієнтів написав у Facebook про це і одразу розповів, як вирішити проблему.
За словами чоловіка, AliExpress навіть не чув про "Нову пошту", хоча його регіон підходить за усіма правилами.
Що робити, якщо доставка не працює?
Винахідливий клієнт вирішив проблему самостійно і розповів, що робити, коли на сайті маркетплейсу не запрацювала доставка, а ви 100% знаходитесь у потрібному місці.
"Заходимо на Алі у власні дані, обираємо "Shipping Address", тиснемо на "Edit" на вашої адресі для доставки замовлень. Там виконуєте пошук по поштовому індексу та зберігаєте налаштування. Воно явно при цьому бере дані з оновлених джерел та після змін можна зробити замовлення та обрати пункт доставки "Нової Пошти", – пише користувач.
При цьому служба доставки подякувала клієнту за те, що він допоміг іншим розібратися у цій справі.
Відправка з поштоматів
"Нова пошта" запустила послугу відправлення посилок без візиту до відділення — з поштоматів. Для цього вам знадобиться лише застосунок компанії, але наразі нововведення доступне лише в Києві.
До кінця червня вартість відправлення становитиме всього 1 грн, оскільки послуга знаходиться у режимі тестування.
"Сьогодні" раніше писали, які фінансові послуги, окрім доставки, надає компанія і розповідали, чому деякі посилки з "Нової пошти" краще не забирати.