AliExpress не відправляє посилки деяких клієнтів "Нової пошти" – що відбувається

У клієнтів "Нової пошти" не працює доставка з AliExpress / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У червні "Нова пошта" відновила доставку із популярного азійського торгівельного майданчику AliExpress, однак поки лише у деякі області. Українці вже випробували функцію і поскражились на недоліки.

Один із клієнтів написав у Facebook про це і одразу розповів, як вирішити проблему.

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За словами чоловіка, AliExpress навіть не чув про "Нову пошту", хоча його регіон підходить за усіма правилами.

У "Новій пошті" відповіли, що доставка здійснюється лише у Вінницьку, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську, Чернівецьку області.

Що робити, якщо доставка не працює?

Винахідливий клієнт вирішив проблему самостійно і розповів, що робити, коли на сайті маркетплейсу не запрацювала доставка, а ви 100% знаходитесь у потрібному місці.

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"Заходимо на Алі у власні дані, обираємо "Shipping Address", тиснемо на "Edit" на вашої адресі для доставки замовлень. Там виконуєте пошук по поштовому індексу та зберігаєте налаштування. Воно явно при цьому бере дані з оновлених джерел та після змін можна зробити замовлення та обрати пункт доставки "Нової Пошти", – пише користувач.

При цьому служба доставки подякувала клієнту за те, що він допоміг іншим розібратися у цій справі.

Відправка з поштоматів

"Нова пошта" запустила послугу відправлення посилок без візиту до відділення — з поштоматів. Для цього вам знадобиться лише застосунок компанії, але наразі нововведення доступне лише в Києві.

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До кінця червня вартість відправлення становитиме всього 1 грн, оскільки послуга знаходиться у режимі тестування.

"Сьогодні" раніше писали, які фінансові послуги, окрім доставки, надає компанія і розповідали, чому деякі посилки з "Нової пошти" краще не забирати.