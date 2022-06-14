Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Евродесант едет в Киев Работа во время войны Работа во время войны ⚽ Украина - Ирландия: онлайн 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

AliExpress возвращается в Украину: какие особенности доставки через Укрпочту и "Новую Почту"

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 июня, 13:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Популярная интернет-платформа снова доступна для украинских покупателей, есть два варианта оформления доставки
Украинцы снова могут покупать товары на популярной китайской интернет-платформе
Украинцы снова могут покупать товары на популярной китайской интернет-платформе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 15 июня украинцы смогут снова покупать товары на AliExpress, оформить доставку можно двумя способами.

Как сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, государственное предприятие снова предлагает услуги по доставке, но пока такая опция доступна только в 14 областях.

Реклама

По его словам, сначала товары будут везти в одну из европейских стран, а оттуда Укрпочта будет перевозить их в Украину. В восточные области пока не будут привозить заказ напрямую, но посылку можно переоформить на знакомых, которые заберут ее в доступном отделении и переправят и в любой населенный пункт.

О том, насколько будут быстро доставлять товары, пока не берутся прогнозировать. Однако обещают как можно скорее выйти на довоенные сроки.

Еще один вариант

Второй способ оформления доставки – через "Новую почту", которая также с 15 июня возобновляет данную услугу. Товары из онлайн-магазина AliExpress будут привозить в Украину напрямую из Китая.

Реклама

Как рассказал руководитель "Новой Почты Глобал" Юрий Беневитский, после длительных переговоров с китайскими партнерами, удалось достичь компромисса. Теперь украинцы могут заказывать продукцию в ближайшее отделение или почтомат работающих компаний.

До войны китайская платформа AliExpress входила в список лидеров среди украинцев. Только клиенты "Новой Почты" за сутки заказывали в среднем 2,6 тонны товаров с интернет-площадки.

Реклама

Выход с рынка из-за войны

В конце апреля украинцы массово начали получать отказа от AliExpress – заказ отменяли без уведомления, несмотря на цену товара. Первыми об этом сообщили покупатели из Украины, которые занимаются хенд-мейдом и покупают материалы из Китая для работы.

В то же время мобильное приложение для украинских пользователей было доступно с ограничениями – просматривать товары можно, но купить нет. При попытке оформить покупку на экране появлялось уведомление о недоступности сервиса с учетом логистических проблем.

"Сегодня" раньше писали, что Rozetka решила снять с продажи некоторые виды продукции, и рассказывали об очередном эксперименте от Кабмина, который должен помочь украинцам за границей

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,56 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с зарплатами?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит аренда жилья в Испании?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

22330.6

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1196.6

Litecoin (LTC)

44.23

Ripple (XRP)

0.31

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять