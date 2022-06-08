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Придется отказаться? Почему с "Новой почты" опасно забирать некоторые посылки

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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8 июня, 14:50
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Рассказываем, когда клиентам "Новой почты" стоит насторожиться и не забирать посылку
Мошенники придумали еще одну схему обмана через "Новую почту"
Мошенники придумали еще одну схему обмана через "Новую почту" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиентке "Новой почты" пришло уведомление о доставке посылки на отделение, хотя она ничего не заказывала.

Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.

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Клиентка поинтересовалась у компании, откуда у вероятных мошенников данные получателя, то есть ее.

Представители "Новой почты" ответили, что эту накладную создавал отправитель самостоятельно в личном кабинете.

"Иногда, отправители допускают ошибку, главное – вовремя ее обнаружить, как в этой ситуации. Если вы не делали заказ, вы можете либо самостоятельно проинформировать отправителя о ситуации, либо не выполнять никаких действий", – посоветовали клиентке.

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Однако все оказалось не так просто, другие пользователи в комментариях рассказали, что этот отправитель – мошенник. Суть схемы в том, что человеку отправляют какой то хлам и если он забудет, что не заказывал ничего и заберет посылку – аферисты в плюсе.

Если вы видите подозрительное отправление – просто откажитесь от него в приложении или игнорируйте.

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В "Новой почте" поблагодарили за информацию о мошенниках и посоветовали обратится в правоохранительные органы.

"Новая почта" ввела фиксированный тариф

С июня компания обновила тарифы и один из них сделала фиксированным. Теперь документы можно отправить за 45 грн в любую точку страны.

В услугу входит доставка их в любое работающее отделение или почтомат (независимо от расстояния), а также включен любой из видов конвертов.

О других изменениях в тарифах "Новой почты", читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, какое послание оставила "Новая почта" своим клиентам в чеке и рассказывали, какую услугу компания создала для переселенцев.

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