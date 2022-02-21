Акції російських компаній стрімко летять у прірву — до чого тут Україна

Акції російських компаній стрімко падають / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На тлі загострення на Донбасі, акції російських компаній летять у прірву.

Про це повідомляє "РБК Інвестиції".

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Наприклад, індекс Мосбіржі впав нижче 3200 пунктів, а індекс РТС опустився нижче за позначку 1200 пунктів.

Котирування російських компаній падають на тлі ескалації ситуації на Донбасі. За словами директора британської інвестиційної компанії Brooks Macdonald Едварда Парка, ринкам важко оцінити геополітичний ризик.

"За вихідні дні настрої погіршилися, а потім знову покращали. Схоже, що на нас чекає ще один тиждень невизначеності", —сказав він у коментарі Finversia.ru.

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Інвестори побоюються, що війна між Україною та Росією може продовжити зростання інфляції у розвинених країнах, порушивши постачання важливих сировинних товарів: у Росії це нафта, пшениця та метали, в Україні ж — кукурудза та пшениця.





Акції російських компаній станом на 13:36 за Києвом / Фото: t.me/nexta_live

Єврокомісія "відріже" РФ від фінансових ринків

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у разі вторгнення РФ в Україну ЄС та США введуть проти держави санкції. Про це вона повідомила в ефірі німецького каналу ARD — передає Reuters.

"Якщо Володимир Путін почне війну, ми відповімо найпотужнішим важелем, який у нас є, — економічними та фінансовими санкціями, тому що економіка — найслабше місце Росії. Фінансові санкції означатимуть, що Росію відріжуть від міжнародних фінансових ринків", — зазначила вона.

За словами політика, штрафні заходи будуть введені щодо товарів західних країн, які потрібні Росії для модернізації та диверсифікації своєї економіки.

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Що буде із банками в Україні у разі реального вторгнення?

За словами фінансового аналітика Олексія Лупоносова, якщо в якомусь місті чи по всій країні розпочнуться заворушення, пов'язані з військовими діями, банківські установи одразу перестануть працювати.

Це означає, що відділення будуть закриті, банкомати стануть порожніми чи взагалі будуть вивезені банком.

Також не можна буде розплатитись карткою, оскільки банківська система тимчасово перестане функціонувати.

Економіст відразу попередив усіх охочих легкої наживи, що у разі відкриття банківського сховища гроші оббризкують спеціальною фарбою, й скористатися ними не можна вже в жодній установі.

Експерт згадав ситуацію на сході України, коли після окупації частини територій злочинці намагалися збути купюри із забарвленими цією фарбою краями. У таких випадках їх затримували та притягали до кримінальної відповідальності

Раніше ми писали, як біржова паніка штучно піднімає курс долара, а також розповідали, як загроза вторгнення вплинула на польоти над Україною.