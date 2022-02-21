Акции российских компаний стремительно летят в пропасть — при чем здесь Украина

Акции российских компаний стремительно падают / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
На фоне обострения в Донбассе, акции российских компаний летят в пропасть.
Об этом сообщает "РБК Инвестиции".
Например, индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов, а индекс РТС опустился ниже отметки 1200 пунктов.
Котировки российских компаний падают на фоне эскалации ситуации в Донбассе. По словам директора британской инвестиционной компании Brooks Macdonald Эдварда Парка, рынкам невероятно трудно оценить геополитический риск.
"За выходные дни настроения ухудшились, а затем вновь улучшились. Похоже, что нас ждет еще одна неделя неопределенности", — сказал он в комментарии Finversia.ru.
Инвесторы опасаются, что война между Украиной и Россией может продлить рост инфляции в развитых странах, нарушив поставки важных сырьевых товаров: в России это нефть, пшеница и металлы, в Украине же — кукуруза и пшеница.
Еврокомиссия "отрежет" РФ от финансовых рынков
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае вторжения РФ в Украину ЕС и США введут против государства санкции. Об этом она сообщила в эфире немецкого канала ARD — передает Reuters.
"Если Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть, — экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое место России. Финансовые санкции будут означать, что Россию отрежут от международных финансовых рынков", — отметила она.
По словам политика, штрафные меры будут введены в отношении товаров западных стран, в которые нужны России для модернизации и диверсификации своей экономики.
Что будет с банками в Украине в случае реального вторжения?
По словам финансового аналитика Алексея Лупоносова, если в каком то городе или по всей стране начнутся беспорядки, связанные с военными действиями, банковские учреждения сразу перестанут работать.
Также нельзя будет расплатиться карточкой, поскольку банковская система временно перестанет функционировать.
Экономист сразу предупредил всех желающих легкой наживы, что в случае вскрытия банковского хранилища деньги обрызгивают специальной краской и воспользоваться ими нельзя уже ни в одном учреждении.
Эксперт вспомнил ситуацию на востоке Украины, когда после оккупации части территорий преступники пытались сбыть купюры с окрашенными этой краской краями. В таких случаях их задерживали и привлекали к уголовной ответственности
Ранее мы писали, как биржевая паника искусственно взвинчивает курс доллара, а также рассказывали, как угроза вторжения повлияла на полеты над Украиной.