58 грн за літр стали реальністю: АЗС знову оновили ціни на пальне

Розповідаємо про ціни на АЗС після скасування держрегулювання / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

У четвер, 19 травня, остаточно набрало чинності урядове рішення про скасування державного регулювання цін на пальне.

Як свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", великі роздрібні мережі АЗС моментально відреагували на зміни.

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Пальне подорожчало на 10-15 грн за літр, у залежності від виду. Зокрема, на заправках WOG і ОККО бензин А-95 підскочив у ціні на 11,14 грн – до 51 грн/л. А-95+ тепер збувають на 10,15 грн дорожче – за 52 грн/л. Ціна на дизель у цих мережах піднялася на 14,69 грн – до 57 грн/л.

У мережі KLO тепер збувають А-95 на 12,43 грн дорожче – за 52 грн/л. Подорожчав також дизель, за літр якого просять на 13,24 грн більше – 58 грн/л.

На АЗС "БРСМ-Нафта" дизельне пальне коштує 54,99 грн/л, що на 10,60 грн більше, ніж раніше. Відкоригували ціни й на Укргазвидобування, де тепер збувають А-95 за 52 грн/л (на 13,7 грн/л більше) і дизель – за 58 грн/л (на 15,70 грн/л більше).

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Змінили розцінки відповідно до ситуації в мережах "Укр-Петроль", АМІС і Mango. Детальныша інформація:

Актуальні ціни на пальне 19 травня / Фото: EnKorr

Не за горами 100 грн за літр?

Раніше редакція "Сьогодні" розпитала заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева про те, чого очікувати на ринку пального найближчим часом. Експерт переконаний, що держава зробила гірше для українців, коли скасувала регулювання цін.

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За його словами, тепер трейдерів нічого не стримує і ціна за пальне може бути будь-якою, навіть 100 грн/л. Вони не сплачують податків, крім 7% ПДВ, ніхто не контролює ані ціну, ані якість, ані безпечність продукції.

Цінова конкуренція на ринку також відсутня. Зараз оператори везуть ресурс фактично з одного джерела – через західний кордон. Спекуляцій, торгівлі поза касовими апаратами й різноманітних схем на ринку також побільшає.

З огляду на дефіцит пального, зростання цін слід очікувати не лише на АЗС, а й взагалі скрізь. Насамперед це стосується сфери громадського транспорту й продуктів першої необхідності, які напряму залежать від перевезень та пального.

Вчергове Україні подала руку допомоги сусідня Польща, яка пообіцяла передати зі своїх запасів 25 тис. тонн бензину. Перші поставки почнуть надходити з 23 травня. Дізнайтеся, які нові схеми почали діяти на заправках на тлі дефіциту пального.