124-річна гідроелектростанція в США зайнялася майнінгом біткоїна

Продаж криптовалюти допомагає ГЕС утриматися на плаву. До того ж таке видобування біткоїна не шкодить навколишньому середовищу

На ГЕС у США майнять біткоїни / Фото: Getty Images, Twitter

Одна з найстаріших гідроелектростанція в США почала працювати на майнінг біткоїна. Електрику виробляють сім турбін загальною потужністю близько 5 МВт – це цілком оригінальне обладнання, яке не змінювалося з 1897 року.

Через його малої потужність власникам ГЕС довелося шукати більш прибуткове застосування для електроенергії, що виробляється, ніж простий продаж. Виявилося, що майнінг біткоїна приносить близько дев'яти центів з кожного кВт-год, тоді як продаж електрики в національну енергомережу – всього три центи, пишуть Elektrovesti.

Голова компанії Джим Беша купив з рук обладнання для майнінгу та розмістив його в будівлі ГЕС. За його словами, це найкращий спосіб видобутку біткоїна, тому що гідроенергія повністю поновлювана та екологічно чиста.

На ГЕС у США майнять біткоїни / Фото: Twitter

Здобуті біткоїни компанія відразу продає – Беша не вважає криптовалюти надійним засобом накопичення через сильну нестабільність їхнього курсу.

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Гідроелектростанція в Механіквіллі (штат Нью-Йорк) – одна з найстаріших американських ГЕС, вона побудована в 1897 році. У 1980-х роках гідроелектростанцію планували закрити, але замість цього компанія Albany Engineering Corp взяла її в оренду на 40 років і перетворила на музейний комплекс, а тепер почала використовувати для майнінгу біткоіна.

Це одна з найстаріших ГЕС у США / Фото: Twitter

Нагадаємо, майнінг біткоіна споживає величезну кількість електроенергії. Тому шанувальників криптовалют по всьому світу засуджують екологи та громадські активісти.

При цьому нещодавно доходи майнерів біткоїна та Ethereum обрушилися майже вдвічі.

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":