Школа, басейн і балкон: ТОП-8 незвичайних місць для майнінгу криптовалюти

Доходи від видобутку біткоїна та Ethereum просіли / Фото: AFP, Pixabay, REUTERS/Dado Ruvic

Майнінг – прибутковий бізнес. У більшості випадків зловмисники облаштовують кріптоферми поблизу енергоактивів. Але є і виключення – іноді майнять в найнесподіваніших місцях.

Портал dev.ua зібрав ТОП-8 найнесподіваніших локацій, де були виявлені криптоферми.

Школа

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У 2018 році директор однієї зі шкіл в Китаї, Лей Хуа, був звільнений після виявлення підключеної до електромережі навчального закладу системи пристроїв, призначених для видобутку криптовалюти Ethereum.

Басейн

У 2017 році слідчі Святошинського управління поліції і Служби безпеки України виявили на території ДП Лікувально-оздоровчий ІЕЗ ім. Патона 200 одиниць комп'ютерного обладнання для генерації криптовалюти Bitcoin. Йдеться про басейн, який розташований в Києві за адресою вул. Ракетна, 24-а.

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Склад

У 2021 році в Дніпропетровській області підпільну Майнінг-ферму викрили на одному зі складів. Майнер підключили своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій. За три місяці протиправної діяльності зловмисники завдали прямих збитків на більш ніж 2 млн грн.

Гараж

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У 2021 році у Ніжині Чернігівської області кріптоферму організували в гаражі – обладнання майнери підключили до однієї з трансформаторних підстанцій. За два місяці "роботи" зловмисники завдали лише прямих збитків на суму понад 3 млн грн. Щоб приховати крадіжку електроенергії, вони втрутилися в роботу обліку системи.

Готель

У 2019 році в Росії року кріптоферму виявили в готелі. Завгосп невеликого готелю в місті Семенові Нижегородської області майже рік успішно майнив криптовалюту за рахунок самого готелю, видаючи свою ферму за обігрівач і за сервер.

Бізнес-інкубатор

У 2021 році в Ленобласті РФ потаємну ферму з майнінгу біткоінів виявили на території бізнес-інкубатора. Криптовалюту "добували" в підсобці організації, яка надає допомогу підприємцям.

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Балкон

У 2018 року білоруський восьмикласник Микита зібрав ферму для видобутку криптовалюти на домашньому балконі. Гроші на покупку відеокарт, за допомогою яких відбувається видобуток криптовалюти, хлопчик попросив у мами.

Суд

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У 2019 СБУ встановила, що посадові особи держпідприємства "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації України займалися незаконним майнінгом криптовалюти.

Раніше повідомлялося, що доходи майнерів біткоінів і Ethereum обрушилися майже вдвічі.

Про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоіну":