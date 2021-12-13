1000 грн за вакцинацію: як отримати "тисячу Зеленського" через "Дію" – інструкція

В "Дії" зʼявилося бета-тестування для отримання тисячі Зеленського / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 13 грудня у "Дії" стартує бета-тестування послуги для отримання "тисячі за вакцинацію". Вже 1 348 137 користувачів скористалися цим.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Для того, щоб також взяти участь, потрібно оновити програму "Дія" та записатися на тестування.

Як отримати гроші?

У "Дії" потрібно перейти до послуги "єПідтримка" ;

пройти перевірку на відповідність зазначеним критеріям; Реклама

відкрити в онлайн-банку віртуальний рахунок та отримати гроші.

Які банки видають?

На цьому етапі 6 банків видають віртуальні картки для видачі грошей вакцинованим за програмою "єПідтримка".

Карти видають:

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А-банк;

Monobank;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Альфа Банк;

Ощадбанк

Федоров зазначив, що 13 грудня очікується підключення ще як мінімум одного крупного банку.

"Цей проєкт – це хороший тест на швидкість впровадження інновацій для різних секторів бізнесу та держави", – сказав міністр.