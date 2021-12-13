1000 грн за вакцинацию: как получить "тысячу Зеленского" через "Дію" – инструкция

В "Дії" появилось бета-тестирование для получения тысячи Зеленского / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 13 декабря в "Дії" стартует бета-тестирование услуги для получения "тысячи за вакцинацию". Уже 1 348 137 пользователей воспользовались этим.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Для того чтобы также принять участие, нужно обновить приложение "Дія" и записаться на тестирование.

Как получить деньги?

В "Дії" нужно перейти к услуге "єПідтримка" ;

пройти проверку на соответствие указанным критериям; Реклама

открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.

Какие банки выдают?

На этом этапе 6 банков выдают виртуальные карты для выдачи денег вакцинированным по программе "єПідтримка".

Карты выдают:

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А-банк;

Monobank;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Альфа Банк;

Ощадбанк.

Федоров отметил, что 13 декабря ожидается подключение еще как минимум одного крупного банка.

"Этот проект – это хороший тест на скорость внедрения инноваций для разных секторов бизнеса и государства", – сказал министр.