1000 грн за вакцинацию: как получить "тысячу Зеленского" через "Дію" – инструкция

В "Дії" появилось бета-тестирование для получения тысячи Зеленского / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
С 13 декабря в "Дії" стартует бета-тестирование услуги для получения "тысячи за вакцинацию". Уже 1 348 137 пользователей воспользовались этим.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Для того чтобы также принять участие, нужно обновить приложение "Дія" и записаться на тестирование.
Как получить деньги?
В "Дії" нужно перейти к услуге "єПідтримка";
пройти проверку на соответствие указанным критериям;
открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.
Какие банки выдают?
На этом этапе 6 банков выдают виртуальные карты для выдачи денег вакцинированным по программе "єПідтримка".
Карты выдают:
- А-банк;
- Monobank;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Альфа Банк;
- Ощадбанк.
Федоров отметил, что 13 декабря ожидается подключение еще как минимум одного крупного банка.
"Этот проект – это хороший тест на скорость внедрения инноваций для разных секторов бизнеса и государства", – сказал министр.
На что можно потратить?
Купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб;
сходить в кинотеатр, театр, музей, концертный зал;
купить билеты для путешествий по Украине (авиа- и железнодорожные рейсы).
"Тысяча Зеленского"
Украинцы, которые вакцинировались двумя дозами смогут получить от государства 1000 грн. Деньги будут выделены из общего фонда государственного бюджета. Соответствующий закон был подписан 8 декабря, с госбюджета выделили 8 миллиардов гривен на выплаты в рамках программы "єПідтримка".
Ранее мы сообщали, что на руки деньги украинцы не получат. Они поступят в качестве депозита и их можно будет потратить исключительно на определенные сферы услуг.
Также мы рассказывали, как получить тысячу за вакцинацию от коронавируса и в мобильном банке Приват24. Сделать это могут те, у кого есть "зеленый" COVID-сертификат.