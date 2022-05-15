100 грн за літр "шмурдяка" та фальшиві талони: коли закінчиться "другий шок" на ринку пального

Як українцям пережити "другий шок" на ринку пального, чому держрегулювання не працює, а Європа спекулює цінами, як на дефіциті наживаються шахраї та коли закінчиться паніка — питання, які ставлять перед собою українці буквально з початку війни в державі.

Відповіді на це ми шукали разом з експертом ринку пального, директором консалтингової компанії "А-95" Сергієм Куюном.

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Чому виник дефіцит пального?

За словами експерта, основна причина — це війна, яка зруйнувала нашу систему нафтопродуктозабезпечення, яка, своєю чергою, базувалася на постачанні з Росії та Білорусі. Саме на них доводилось 70% споживання, ще 10% — на постачання морем. 24 лютого всіх цих джерел ми позбулися, а це сумарно — 80% споживання.

Ще 20% вироблялося в Україні — на Кременчуцькому та Шебелинському НПЗ. Наразі зруйновані і вони. Вся довоєнна інфраструктура постачання фактично зникла.

Яка альтернатива?

Як каже Сергій Куюн, у нас залишився один лише вихід — постачання через західний кордон, а це дуже потужне джерело, оскільки в Європі є багато портів і нафтопереробних заводів.

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Але слабкою ланкою у цій справі виявилась логістика: пальне придбати можна, а привезти його складно. Саме з цим і повʼязане загострення дефіциту, тому що Європа виявилась не готовою до такого великого клієнта, її транспортна інфраструктура не готова для перевезень нафтопродуктів у бік України, — сказав експерт.

"Другий шок" для українців

Як стверджує Сергій Куюн, друга хвиля дефіциту, шоку для українців наразі у самому розпалі. Зараз ми у досить скрутній ситуації. Основна причина дефіциту — логістика. Це навіть не залежить від України, а від того, наскільки швидко вирішуватимуться питання у Європі.

Наразі над цим працюють і вже деякі зрушення є, ситуація буде покращуватись. Однак за короткий проміжок часу цього, очевидно, не станеться, тому що для європейців це шок — вони цього не очікували, — каже експерт.

Варто також зазначити, що Європа сама є імпортозалежною, як і Україна. Наприклад, за словами Куюна, у тієї ж Польщі дефіцит складає орієнтовно 5-6 млн нафтопродуктів. Логічно, що у цієї країни в пріоритеті буде забезпечення своєї економіки, своїх споживачів.

Коли закінчиться ця паніка?

Достеменно сказати, коли скінчиться паніка, не можна, оскільки проблем, різних нюансів (навіть бюрократичних) доволі багато.

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Я думаю, що до кінця місяця можна очікувати на те, що той дефіцит трішки згасне, він не зникне, але хоча б ті ліміти на пальне, які зараз складають 5-10 літрів, будуть хоча б 20-30 літрів, — каже Куюн.

Повністю вирішити проблему можна буде орієнтовно до липня, можливо, до серпня, адже це дуже важка і тривала робота.

Що буде, якщо в Україні скасують держрегулювання?

Сергій Куюн переконаний, якщо в Україні скасують держрегулювання цін на пальне, то його від цього більше не стане.

Сьогодні ціна (40-45 грн) регульована державою. Ну поставте 60-80 грн. Від цього локомотиви зʼявляться в Європі? Або цистерни зʼявляться? Проблема не в ціні, проблема в тому, що бензину немає. І ніяка відміна держрегулювання це не змінить, — стверджує він.

Чому держава не реагує на спекулянтів?

Як каже Сергій Куюн, держава ніяк не реагує на спекулянтів, що виставляють захмарні ціни. Ми можемо спостерігати пальне і по 60, і по 80, і по 90 грн.

Потрібно дати сигнал ринку, що цього не можна робити. Це чиста спекуляція. Коли уряд надішле сигнал ринку, що ми будемо карати за це, то я впевнений, що впаде попит на спекулятивні оптові партії, адже саме вони, а не роздріб, піднімають ціни на пальне, — переконаний експерт.

Є межа, вище якої не можна торгувати, це власне і встановлено держрегулюванням. Тож це фактично можна вважати беззаконням. Однак держава дозволяє це робити, а споживач від безвиході формує попит, тим самим підсилюючи пропозицію.

В тих 80 грн за бензин 20 грн — це просто "чистий прибуток спекулянтів". Ми бачимо митну вартість цих продуктів, ми бачимо по чому вони заходять в Україну. У травні це десь по 38 грн на кордоні, плюс додаємо 6 грн маржі і отримуємо 44-45 грн. Звідки тоді в нього ціна 60 грн? Це просто грабунок людей, — переконаний ескперт.

Що відбувається з цінами на газ?

Експерт стверджує, що "з газом відбуваються незрозумілі речі". Сьогодні його ніхто не розглядає як альтернативне пальне. Його ціна фактично зрівнялася з ціною бензину. Чому так відбулось? А все дуже просто — раніше ціноутворення газу було від собівартості, а зараз ціна від вартості бензину на стелі.

Зараз газ — це фактично замінник бензину. Його зараз розглядають як альтернативний бензин. Але з ним постачання достатньо непогане. Навідміну від бензину та дизелю, газ раніше постачався з Європи — у наших компаній були контакти з європейськими постачальниками, а наш парк бензовозів був більш адаптований під європейські норми, — каже Куюн.

Тож виходить ситуація, що за бензином — черга і ліміти, а газ — без обмежень.

Що здорожчає через таку ситуацію з бензином?

Конкретний прогнозів ніхто не дає. Як каже Сергій Куюн, однозначно, що нічого не здешевшає.

Наприклад, транспортна галузь більш чуттєва до ціни, якщо ми говоримо про тарифи для пасажирів. В аграрній галузі ця складова дещо менша. В якійсь продуктовій мережі вона ще менша. Тут потрібно розглядати кожен випадок окремо, — запевняє він.

Що буде з цінами на бензин в Україні далі?

Спрогнозувати ціни на бензин в Україні – це все одно, що спрогнозувати ціни у світі, — говорить Куюн.

Подальша вартість пального буде залежати від світових цін на нафту. Наразі вона знайшла певну точку опори, а це орієнтовно 110 доларів за барель.

Це позначка, навколо якої то вища ціна, то нижча. Навіть якщо нафта здорожчає на 20%, це буде 10% здорожчання бензину та дизелю. Це буде до 50 грн за літр: ні 60, ні 70, ні 80 грн, — каже він.

Європейська складова в питанні бензину

Європейські компанії продають нам пальне з високою націнкою, бо вони бачать цей попит.

Це аномальні націнки, але нам доводить платити, бо нам потрібне пальне. Але коли ми стабілізуємо постачання, коли будуть побудовані ці транспортні коридори, коли будуть укладені довгострокові доровори, тоді зникне і українська спекулятивна сторона, і європейська. І ось тоді ми побачимо ціни більш-менш обʼєктивні, — каже Куюн. Бо зараз вони не обʼєктивні, а перегріті апетитами європейських спекулянтів, — додав він.

Спекулянти на ринку

Через дефіцит всі полюють за так званими талонами на бензин. Як каже Сергій Куюн, це інструмент для забезпечення пальним корпоративних клієнтів, комерційних організацій, які купують пальне по безготівковому рахунку. У цих клієнтів завжди був пріоритет.

Наразі ж на фоні складної ситуації з бензином, йде нецільове використання цих талонів, перетікання в руки фізосіб.

Така схема існувала і до війни однак зараз проблема полягає в тому, що активізувалися шахраї, які продають фальшиві талони, недійсні. На жаль, перевірити їх можна лише безпосередньо на заправках або в офісах компаній, що їх отримали.

Зараз як це відбувається? Ти мені гроші на картку, а я тобі QR-код цього талону. На заправку приїхав, а той код вже не пробивається, бо талон вже був отоварений, — каже Куюн.

Друга проблема — це якість продукції. На фоні дефіциту будь-якої продукції завжди зʼявляються підробки, фальсифікат: чи то горілка, чи то тютюн, чи то пальне.

Фальсфікат в Україні завжди був, але він був непоганої якості, оскільки робили його з використанням дороговартісних октанопідвищуючих присадок. Але зараз їх немає, бо везли раніше переважно з Росії та Білорусі. А через брак цих присадок якість пального просто жахлива, — стверджує експерт

Відповідно ринок наповнюється сурогатами. Ознака, яка вас має насторожувати в цьому питанні, це те, що зʼявляється багато спиртовмісних бензинів, що в свою чергу зберігати довго не можна, оскільки ця речовина розшаровується і втрачає свої властивості.

Це несе серйозні ризики для машин. І всі ті мінізаводи (по виробництву фальсифікату), які були, вони зараз працюють на всю потужність, бо дійсно є попит, — заявляє Куюн.

Раніше ми розповідал, як українці продають талони на пальне втридорога, а також писали, скільки тисяч тонн різного палива потрібно Україні щомісяця.