100 грн за литр "шмурдяка" и фальшивые талоны: когда закончится "второй шок" на рынке топлива

Как украинцам пережить "второй шок" на рынке топлива, почему госрегулирование не работает, а Европа спекулирует ценами, как на дефиците наживаются мошенники, и когда закончится паника, — вопросы, которые ставят перед собой украинцы буквально с начала войны в нашей стране.

Ответы на это мы искали вместе с экспертом рынка горючего, директором консалтинговой компании "А-95" Сергеем Куюном.

Реклама

Почему возник дефицит горючего?

По словам эксперта, основная причина – это война, которая разрушила нашу систему нефтепродуктообеспечения, которая в свою очередь базировалась на поставках из России и Белоруссии. Именно на них приходилось 70% потребления, еще 10% — на снабжение морем. 24 февраля всех этих источников мы лишились, а это суммарно — 80% потребления.

Еще 20% производилось в Украине — на Кременчугском и Шебелинском НПЗ. Сейчас разрушены и они. Вся довоенная инфраструктура снабжения фактически исчезла.

Какая альтернатива?

Как говорит Сергей Куюн, у нас остался один только выход — поставки через западную границу, а это очень мощный источник, поскольку в Европе есть много портов и нефтеперерабатывающих заводов.

Реклама

Но слабым звеном оказалась логистика: горючее приобрести можно, а привезти его сложно. Именно с этим и связано обострение дефицита, потому что Европа оказалась не готова к такому крупному клиенту, ее транспортная инфраструктура не готова к перевозке нефтепродуктов в сторону Украины, — сказал эксперт.

"Второй шок" для украинцев

Как утверждает Сергей Куюн, вторая волна дефицита, шока для украинцев в самом разгаре. Сейчас мы в достаточно затруднительной ситуации. Основная причина дефицита – логистика. Это даже не зависит от Украины, а от того, как быстро будут решаться вопросы в Европе.

Сейчас над этим работают и уже есть некоторые сдвиги, ситуация будет улучшаться. Однако за короткое время это очевидно не произойдет, потому что для европейцев это шок — они такого не ожидали, — говорит эксперт.

Следует также отметить, что Европа сама является импортозависимой, как и Украина. К примеру, по словам Куюна, в той же Польше дефицит составляет ориентировочно 5-6 млн нефтепродуктов. Логично, что у этой страны в приоритете будет обеспечение своей экономики, своих потребителей.

Когда кончится эта паника?

Достоверно сказать, когда кончится паника, нельзя, поскольку проблем, разных нюансов (даже бюрократических) достаточно много.

Реклама

Я думаю, что до конца месяца можно ожидать того, что дефицит немного погаснет, он не исчезнет, но хотя бы те лимиты на горючее, которые сейчас составляют 5-10 литров, будут 20-30 литров, — говорит Куюн.

Полностью решить проблему можно будет ориентировочно до июля, возможно, до августа, ведь это очень тяжелая и длительная работа.

Что будет, если в Украине отменят госрегулирование?

Сергей Куюн убежден, что если в Украине отменят госрегулирование цен на топливо, то его от этого больше не станет.

Сегодня цена (40-45 грн) регулируемая государством. Ну поставьте 60-80 грн. От этого локомотивы появятся в Европе? Или цистерны появятся? Проблема не в цене, проблема в том, что бензина нет. И никакая отмена госрегулирования это не изменит, — утверждает он.

Почему государство не реагирует на спекулянтов?

Как говорит Сергей Куюн, государство никак не реагирует на спекулянтов, что выставляют заоблачные цены. Мы можем видеть горючее и по 60, и по 80, и по 90 грн.

Нужно дать сигнал рынку, что этого нельзя делать. Это чистая спекуляция. Когда правительство пришлет сигнал рынку, что мы будем наказывать за это, то я уверен, что упадет спрос на спекулятивные оптовые партии, ведь именно они, а не розница поднимает цены на топливо, — уверен эксперт.

Есть предел, выше которого нельзя торговать, это собственно и установлено госрегулированием. Это фактически можно считать беззаконием. Однако государство позволяет это делать, а потребитель, от безысходности, формирует спрос, тем самым усиливая предложение.

У тех 80 грн за бензин, 20 грн – это просто чистая прибыль спекулянтов. Мы видим таможенную стоимость этих продуктов, мы видим, по чем они заходят в Украину. В мае это где-то по 38 грн на границе, плюс добавляем 6 грн маржи и получаем 44-45 грн. Откуда у него тогда цена 60 грн? Это просто грабеж людей, — убежден эксперт.

Что происходит с ценами на газ?

Эксперт утверждает, что "с газом происходят необъяснимые вещи". Сегодня его никто не рассматривает как альтернативное горючее. Его стоимость практически сравнялась с ценой бензина. Почему это произошло? А все очень просто: раньше ценообразование газа было от себестоимости, а сейчас цену ставят от стоимости бензина.

Сейчас газ – это фактически заменитель бензина. Его рассматривают как альтернативный бензин. Но с ним снабжение достаточно неплохое. В отличие от бензина и дизеля, газ раньше поставлялся из Европы — у наших компаний были контакты с европейскими поставщиками, а наш парк бензовозов был более адаптирован под европейские нормы, — говорит Куюн.

Так что получается ситуация, что за бензином — очередь и лимиты, а газ — без ограничений.

Что подорожает из-за такой ситуации с бензином?

Конкретных прогнозов никто не дает. Как говорит Сергей Куюн, однозначно, что ничего не подешевеет.

К примеру, транспортная отрасль более чувствительна к ценам, если мы говорим о тарифах для пассажиров. В аграрной отрасли эта составляющая несколько меньше. В какой-то продуктовой сети она еще меньше. Здесь нужно рассматривать каждый случай в отдельности, — уверяет он.

Что будет с ценами на бензин в Украине дальше?

Спрогнозировать цены на бензин в Украине – это все равно, что спрогнозировать цены в мире, – говорит Куюн.

Последующая стоимость горючего будет зависеть от мировых цен на нефть. Пока она нашла определенную точку опоры, а это — ориентировочно 110 долларов за баррель.

Это отметка, вокруг которой то более высокая цена, то более низкая. Даже если нефть подорожает на 20%, то бензин и дезель — на 10%. Это будет до 50 грн за литр: ни 60, ни 70, ни 80 грн, – говорит он.

Европейская составляющая в вопросе бензина

Европейские компании продают нам горючее с высокой наценкой, потому что они видят этот спрос.

Это аномальные наценки, но нам приходится платить, потому что нам нужно топливо. Но когда мы стабилизируем поставки, когда будут построены эти транспортные коридоры, когда будут заключены долгосрочные дороворы, тогда исчезнет и украинская спекулятивная сторона, и европейская. И вот тогда мы увидим цены более-менее объективные, – говорит Куюн. Потому что сейчас они не объективны, а перегреты аппетитами европейских спекулянтов, — добавил он.

Спекулянты на рынке

Из-за дефицита все охотятся за так называемыми талонами на бензин. Как говорит Сергей Куюн, это инструмент для обеспечения топливом корпоративных клиентов, коммерческих организаций, покупающих бензин по безналичному счету. У этих клиентов всегда был приоритет.

Пока же на фоне сложной ситуации с бензином, идет нецелевое использование этих талонов, перетекание в руки физлиц.

Такая схема существовала и до войны, однако сейчас проблема заключается в том, что активизировались мошенники, продающие фальшивые недействительные талоны. К сожалению, проверить их можно только непосредственно на заправках или в офисах получивших их компаний.

Теперь как это происходит? Ты мне деньги на карту, а я тебе QR-код этого талона. На заправку приехал, а код уже не пробивается, потому что талон уже был отоварен, — говорит Куюн.

Вторая проблема – это качество продукции. На фоне дефицита любой продукции всегда появляются подделки, фальсификат: то ли водка, то ли табак, то ли горючее.

Фальсфикат в Украине всегда был, но он был неплохого качества, поскольку делали его с использованием дорогостоящих октаноповышающих присадок. Но сейчас их нет, потому что везли раньше преимущественно из России и Белоруссии. А за неимением этих присадок качество горючего просто ужасное, — утверждает эксперт

Соответственно рынок наполняется суррогатами. Признак, который вас должен настораживать в этом вопросе, это то, что есть много спиртосодержащих бензинов, что в свою очередь хранить долго нельзя, поскольку это вещество расслаивается и теряет свои свойства.

Это несет серьезные опасности для машин. И все те минизаводы (по производству фальсификата), которые были, они сейчас работают на всю мощность, потому что действительно есть спрос, — заявляет Куюн.

Раньше мы рассказывал, как украинцы продают талоны на горючее втридорога, а также писали, сколько тысяч тонн разного топлива нужно Украине ежемесячно.