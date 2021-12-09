"Золотое дно": как украинцы реагируют на запрет пластиковых пакетов с 10 декабря

Украинцы возмущены решением властей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 10 декабря в Украине одноразовые пластиковые пакеты станут платными. Их будут продавать по цене от 2 до 3 гривен. Однако большинство людей, как и ожидалось, недовольны таким решением.

"Сегодня" поинтересовались мнением украинцев, которое они выразили на просторах Facebook.

Реклама

Под постами то ли экспертных мнений, то ли публикаций СМИ пользователи соцсети делились своими впечатлениями от Закона и выражали свое видение его негативных или положительных моментов:

"Так конфеты по одной взвешивать и на кассу, и на каждой цену клеить, пусть на кассе складывают. Я согласна, экология — это важно, но откуда вы взяли такие цены на пакеты? Неужели мешочек или авоська не имеют веса?", — пишет Евгения.

"У нас в магазине экопакеты. Я всегда ими пользуюсь. Надеюсь, они не подпадут под запрет. А продукты давно ношу в шоппере. Пакеты большие практически не покупаю", — делится Елена.

Реклама

"От пакетов меньше вреда, чем от тарелок, стаканчиков и пластиковых упаковок для пищевых продуктов, бытовой химии и личной гигиены. Поэтому не с того начали...", — выразила свое мнение Светлана.

"Раздельный мусор! … бумага отдельно, пакетики отдельно, бутылки, стеклянные отдельно, пластиковые тоже. Целый склад в квартире. А потом идем на мусорку: стоят разные баки....и приезжает машина и грузит это все отдельно затаренное в одну машину!..", — пишет Светлана.

"Если принимаете такое решение, то должна быть альтернативная замена в качестве и цене. Сначала нужно было разработать адекватную замену, а затем вводить запрет", — сказала Тамара.

Реклама

"Заставьте людей сортировать мусор! А не сдирайте последние копейки с пенсионеров и просторабочих людей, которые теперь плюс 2,3 грн. за каждый пакет будут платить. А как хотите платно, то сделайте как в Германии: в супермаркете продают только экопакеты. Цена — 1 евроцент за 1 пакет! Пусть 1 копейка будет в Украине! То есть минимум, который доступен каждому покупателю…", — предлагает такой вариант Оксана.

В соцсетях комментарии действительно неоднозначны: кто за, кто против, а кто придерживается нейтралитета. Чаще случается мнение именно о введении дешевой альтернативы, чтобы переход к экологически чистым материалам был безболезненным как для покупателей, так и для продавцов.

А как же продавцы на рынке?

"Сегодня" ограничился не только комментариями из Facebook, но и поинтересовался мнением продавцов на рынках (которые обычно и существуют владельцами "лавки").

С пяти опрошенных продавцов на рынке о запрете распространения пластика знали только двое, и то, как сами отмечают, "в интернете прочли". Остальные трое и не знают, каким образом будут решать этот вопрос. И все продали нам один апельсин, по просьбе, в полиэтиленовом пакете. И ни слова не обмолвились.

Продавчина из Волыни Валентина говорит, что за новостями не следит, весь день в работе: сначала на рынке, а потом дома. Она убеждена, что фрукты и овощи упаковывать во что-то нужно. Не знает, экологически это или неэкологически, но удобно.

"Человек ко мне придет купить веточку винограда, например, а положить некуда. Так что? Мне теперь так покупателей терять? Здесь заработок и так небольшой! Хорошо, раз он заплатит, может, второй, а на третий развернется и уйдет. Не всегда с собой таскать эти ваши модные экосумки, люди иногда забывают и важные вещи", — рассказала о своих впечатлениях, как сама себя называет, "базарница" Валентина.

Она поделилась любопытным наблюдением: у них на рынке над дорогой стоят таблички о запрете торговать. Но бабки сидят и продают, и никто их не штрафует и никто за этим не следит.

"Да верно! Ты ведь бабушек штрафовать не будешь? Так и с этими пакетами будет. Там сверху придумали это, а нам деньги теряй. Со всех сторон притесняют, скоро самостоятельно малому бизнесу дышать не дадут", — говорит Валентина.

Действительно, по словам президента ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олега Титамира, будут проверять большие сети, а вот мелких предпринимателей, а тем более стихийные рынки нечасто. Ведь у Госпродпотребслужбы на это не будет ни времени, ни денег, ни специалистов.

Сколько стоит альтернатива пластику?

Покупая экологическую замену пластиковым пакетам, украинцы могут даже сэкономить.

Например, экосумка — отличная замена полиэтиленовым пакетам. Ее производят из натуральных или синтетических материалов с использованием отходов производства или вторичного сырьевого материала. Они удобны и практичны, а главное (если правильно использовать) – долговечны.

Стоимость эксумки колеблется от 9 до 200 грн. Все зависит от материала, бренда, дизайна и т. д. Приобрести ее можно у большинства супермаркетов или же заказать в интернете.

Авоська – это не только экологическая альтернатива пакетам, но и модный тренд. На рынке есть большой выбор разноцветных, капроновых или хлопчатобумажных, длинных или маленьких. Цена авоски средних размеров черного цвета, которая выдерживает до 9 кг, составит 60-100 грн. Конечно, существуют и более дорогие.

Бумажные пакеты, пакеты из крафт-бумаги (как альтернатива пластиковым) человек может приобрести даже на кассе. Стоит он 10-12 грн. Сейчас существуют бумажные пакеты, рассчитанные на большой вес, и в этом они ничуть не хуже полиэтиленовых пакетов. Разумеется, стоимость такого пакета будет оправдана только тогда, когда используется многократно.

Тканевые мешочки подойдут для сыпучих продуктов (мука, крупы, сахар). Они намного прочнее и надежнее полиэтиленовых пакетов, срок их службы значительно длиннее. Стоимость их начинается от 63 грн. за единицу. Цена зависит от материала (в основном лен) и набором вы будете покупать или отдельно.

Напомним, штрафы за распространение пластиковых пакетов на бесплатной основе составят до 8500 грн. за первое нарушение.

Ранее "Сегодня" писали, почему данный Закон большинство экспертов называет "мертвым", что делать, чтобы вдохнуть в него жизнь.