Знали о начале войны? Почему украинцы вывезли 90% активов за границу перед вторжением РФ

Вывезли за границу ориентировочно 3 млрд евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Перед войной 90% украинцев вывели свои активы за границу. Общая сумма вывезенных "в чемоданах" средств составляет 3 млрд евро.

Об этом в интервью Liga.net рассказал глава Бюро по экономической безопасности Вадим Мельник.

Реклама

Как говорит он, правоохранители предполагают, что эти украинцы могли знать об готовящейся накануне атаке, их фамилии уже находятся в соответствующих органах.

По словам Мельника, сейчас БЭБ занимается проверками законности вывода активов из Украины с банковских счетов и "в чемоданах" не только после 24 февраля, но и за месяц до того. Широкий же промежуток времени бюро охватить не может.