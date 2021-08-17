Зима близко – "Нафтогаз" перевыполнил план по накоплению газа в хранилищах

Витренко заявил, что Нафтогаз планирует накопить 19 миллиардов кубометров газа / Фото: "Нафтогаз Украины"

В украинских подземных хранилищах (ПХГ) накопили 17,5 миллиардов кубометров газа, чем перевыполнили правительственный план. Однако до начала отопительного сезона планируется накопить еще 1,5 миллиарда кубометров.

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Правительство определило, что к началу отопительного сезона нужно, чтобы в подземных хранилищах было 17 млрд кубометров газа. Мы уже приближаемся к 18 млрд кубометрам. Но для того, чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно, мы хотим закачать в хранилища еще больше", – сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В предыдущие годы этот показатель достигал 16 миллиардов кубометров в подземке. Однако в этот год "Нафтогаз" планирует закачать более 19 миллиардов кубометров.

"Тогда мы будем понимать: если потребуется, мы сможем "подставить плечо" и генерации – если газ будет нужен для производства электроэнергии", – пояснил Витренко.

План выполнен, но есть нюанс

"Нафтогаз Украины" уже выполнил план по формированию запасов газа на отопительный период 2021-2022 годов по состоянию на 1 августа. Украина должна была накопить в подземных хранилищах не менее 17 миллиардов кубометров голубого топлива.

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Однако 3,9 миллиарда кубометров находятся в ПХГ в режиме "таможенный склад" и принадлежат иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

В Нафтогаз рассчитывают, что при нормальных условиях функционирования рынка частные компании будут реализовывать эти объемы газа в Украине, а не вывозить за границу.

По последним данным взаимодействия между ООО "Оператор ГТС Украины" и АО "Укртрансгаз":

17,642 миллиардов кубометров закачали всего;

33,41 миллиона кубометров закачали 16 августа.

Напомним, к началу июня объем газа в подземных хранилищах Украины достигал 15,5 млрд кубометров. Это на 13% меньше прошлогодних показателей. При подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов правительство хотело бы накопить 19-20 миллиардов кубометров голубого топлива, что было бы идеальным вариантом.

Интересно, что прошлый сезон закачки газа в украинские подземные хранилища стал рекордным: к старту отопительного сезона 2020-2021 в ПХГ накопили 28,3 млрд куб. м газа. Это был максимальный объем за последние 10 лет и на 30% больше, чем в начале отопительного сезона 2019-2020 годов.