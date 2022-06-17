Жизнь за границей: сколько стоит аренда квартир в Эстонии

Стоимость аренды жилья в Эстонии почти такая же, как и в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Побережье Балтийского моря, комфортный климат, спокойная и мирная жизнь привлекают украинцев, которые все чаще выбирают эту страну для дальнейшего проживания.

"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит аренда квартиры на месяц в Эстонии. Особенно актуально это будет для тех, кто не привязан к месту работы и сейчас в поисках безопасного жилья.

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В общем, промониторив актуальные предложения в Эстонии, а именно в ее столице Таллине и приближних городах, можем сделать вывод, что цены в основном такие как и в Украине, даже несколько ниже.

Так, в основном стоимость аренды квартир (однокомнатных, двухкомнатных или трехкомнатных) колеблется в пределах 200-750 евро (7,3-27,6 тыс. грн). Рассмотрим конкретнее некоторые предложения. По цене 200 евро, по данным kinnisvara-maakler, предлагают такое жилье, со следующими ремонтами:

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/ Фото: скриншот

Заметим, что условия аренды стандартные: 200 евро месячная оплата, 200 евро депозит и плата за договор тоже в пределах 200 евро. Последние две платы будут одноразовыми. Депозит, как известно, если все хорошо при выселении, возвращают или засчитывают, как последний месяц.

Коммунальные услуги, по словам владельцев квартир, стоят в среднем 70-100 евро (2,5-3,6 тыс. грн).

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По цене 450-500 евро (16,5-18,4 тыс. грн) предлагают следующие варианты:

Часть дома с 3 комнатами, общей площадью 100 кв. м.

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Квартира с высоким потолком с 3 комнатами, парковкой, недалеко от центра города общей площадью 80 кв. м.

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Однокомнатная квартира в центре города, общей площадью 45 кв. м. Расположено жилье на 5 этаже с 8 в целом.

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Зато по цене 700 евро или 27,6 тыс. грн нам попался такой вариант:

/ Фото: скриншот

Это дом, расположенный в 6 минутах от центра города и 50 метров от моря. Общая его площадь – 63,3 кв. м. Дом содержит две комнаты, а также террасу.

В Украине прогнозируют дефицит готового жилья

Раньше мы рассказывали, что среди основных факторов, которые разрушают рынок недвижимости в Украине, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов назвал:

остановку многих строительств;

большое количество уничтоженных домов;

миграционные процессы;

рост стоимости строительных материалов;

дефицит рабочей силы.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит аренда квартиры в Италии, а также писали, что делать с недвижимостью в Ирпене и Буче.