"Живой" автомобиль за 1000 долларов: как украинцам выгодно купить машину на ходу

Украинцы публикуют множество объявлений с продажей дешевых автомобилей / Фото: Getty Images, olx.ua, Коллаж: Сегодня

Предложений покупки дешевых автомобилей, которые еще так сказать на ходу, немало. В основном это транспорт марок ВАЗ, Таврия, Москвич или Opel. Заметим, использовать их можно для различных видов потребностей, в том числе и в хозяйстве или строительстве.

"Сегодня" расскажет вам, что можно приобрести, имея всего 1000 долл. (ориентировочно 30 тыс. грн).

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Для этого мы воспользовались объявлениями на сайте OLX.ua.

Так, вот такой ВАЗ 2106 1992 года на газу с двигателем 1,5 см куб. и с пробегом 100 тыс. км продают за 24 тыс. грн. Как отмечает автор объявления, автомобиль в хорошем состоянии, не гнилой, все работает, а его расход горючего – 8-10 л. на 100 км.

Автомобиль на продажу / Фото: olx.ua

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А вот пример авто марки Opel Omega 1988 года выпуска с объемом двигателя 2,0, на бензине с пробегом 231,2 тыс. км. Автор объявления отмечает, что авто на полном ходу, кузов цел, не гнилое. Стоимость – 860 долл. (чуть больше 25 тыс. грн).

Автомобиль на продажу / Фото: olx.ua

Такая Таврия 1997 выпуска с пробегом 130 тыс. км на газе и бензине будет стоить 30 тыс. грн. В объявлении указано, что резина новая на лето и зиму, кузов в хорошем состоянии, покрашен. Расход автомобиля – 6 л. на 100 км.

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Автомобиль на продажу / Фото: olx.ua

Форд Сиерра 1987 на бензине с объемом двигателя 2,0 и пробегом 300 тыс. км будет стоить 1000 долл.

Автомобиль на продажу / Фото: olx.ua

Вот такой Volkswagen golf 3 продают по цене 900 долларов (27 тыс. грн ориентировочно). Однако этот автомобиль нерастаможенный. Заметим, что он 1999 года выпуска, с пробегом 290 тыс. км, на газу и бензине, с двигателем 1,8 и расходом топлива 8 л. на 100 км.

Автомобиль на продажу / Фото: olx.ua

Таможенные платежи вернули

Верховная Рада вернула пошлины и налогообложение НДС на импортные товары и растаможку с 1 июля. 30 июня соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Заметим, что законопроект №7418 предусматривает возобновление налогообложения для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, а также для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.

Предварительно депутаты поддержали его сразу в двух чтениях 234 голосами.

Напомним, что за время действия закона в Украине без уплаты пошлины и акциза ввезли более 119 тыс. авто, из-за чего бюджет недополучил 13 млрд грн.

Раньше мы рассказывали, какую бесплатную услугу предлагает МВД для водителей.