Жилье автоматически выставят на продажу: как украинцев будут наказывать за долги по коммуналке

Что грозит украинцам за долги по коммуналке / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы выполнить требования Международного валютного фонда, украинские власти могут усилить наказание за накопление долгов за коммунальные услуги.

Решение было принято в связи с тем, что в Украине ежегодно ухудшается ситуация с задолженностью – она стремительно растет и на каждую украинскую семью приходится 4 тыс. грн долга.

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"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, почему в Украине такая плохая ситуация с оплатой услуг ЖКХ и как теперь могут за это наказать.

Эксперт по вопросам в области ЖКХ, основательница ОО "УПС Жизнь в моем городе" и председатель ОО "Кириловский Гай" Кристина Ненно отмечает, что штрафы действительно возрастут, но только в части смены инфляционной составляющей.

"У нас привыкли за коммуналку, за услуги, которые почти невозможно отрезать, вообще не платить, и как показывает опыт, чаще всего это горячая вода и отопление. И теплоснабжающие компании пришли к тому, что насчитывают 3% на долг и дополнительную инфляционную составляющую в виде пени", – говорит эксперт.

То есть, согласно законодательству, поставщик услуг может начать начислять пеню в любой момент, если не получил средства в указанный срок.

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Общий размер уплаченной пени не может превысить общую сумму долга, а начисление пени может начинаться с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока для внесения платы.

Когда обращаются в суд

Если потребитель не платит и дальше, поставщик услуг может обратиться в суд, чтобы принудительно взыскать задолженность. Пока эта процедура проводится упрощенно: истец предоставляет все необходимые документы, и суд проходит без вызывания в него должника.

"То есть потребитель сразу получает судебное решение в виде судебного приказа. Как показывает практика, обжаловать данный судебный приказ очень сложно и почти невозможно", – говорит Кристина Ненно.

Если потребитель и дальше ничего не делает и игнорирует судебный приказ, его исполнение возлагается на плечи государственных или частных исполнителей, и те уже могут наложить арест на имущество или счета.

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Но, говорит эксперт, выселить вас из жилья или земельного участка можно только в том случае, если ваша сумма долга составляет более 120 тысяч гривен.

Если же сумма превысила данный показатель – имущество автоматически выставляют на продажу.

"Сегодня" уже рассказывали, за какие виды коммунальных услуг украинцы накопили самые большие долги, и писали, что потребители массово жалуются на качество предоставления коммунальных услуг.