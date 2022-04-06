"Жесткие" последствия: сколько на самом деле россиян попали под санкции за войну против Украины

Какие последствия получили россияне за войну против Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 2014 года, когда Россия начала войну против Украины, некоторые граждане РФ попали под санкции. С конца 2021 года, когда начали появляться предупреждения о возможной полномасштабной войне, Запад обещал наказать Россию такими мерами, которых еще не видел никто. Когда эскалация произошла, санкции вступили в действие.

Однако сколько на самом деле россиян почувствовали эти "жестокие" последствия? И есть ли обещанная большая плата за то, что российская армия делает в Украине? Ресурс "Опендатабот" собрал данные, кто из россиян и как сильно ощущает действие этих санкций.

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Какие страны и на кого налагают санкции

С 2014 года Россия занимает лидирующее место среди стран в санкционных списках мира. В целом на 2 871 россиянина наложены ограничения, такие же ограничения имеют, например, 225 афганцев, которые в рейтинге вторые после РФ.

Больше всего санкций на россиян наложил ЕС – за месяц это 659 человек. Среди них – олигархи и лица из политической верхушки, имеющие значительное количество активов в странах Евросоюза.

600 граждан РФ получили ограничение от Канады. Всего в санкционных списках этой страны из 2 295 человек 726 – россияне.

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578 россиян прибавили в список OFAC (Управление контроля за иностранными активами США). Это преимущественно депутаты Госдумы, голосовавшие за признание "Л/ДНР".

Также депутаты Госдумы и "элита" российских олигархов и их свита попали под санкции Великобритании. Таких – 542 человека.

Следовательно, за месяц от вторжения РФ в Украину 2 379 граждан Российской Федерации попали в мировые санкционные списки.

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Как отмечают в "Опендатаботе", все санкции являются экономическим способом воздействия на агрессора. Физическим лицам под этими санкциями запрещены любые банковские транзакции, передача имущественных прав, а все активы, включая движимое и недвижимое имущество, заморожены. Однако таких мер недостаточно.

За все преступления России в Украине только 0,000002% населения РФ попало под санкции.

"Экономические санкции как инструмент влияния не может считаться достаточным на фоне войны в Украине, ведь они никак не соответствуют тысячам смертей украинцев и разрушенным городам", – говорится в сообщении.

ЕС объявил о пятом пакете санкций против РФ

Ранее "Сегодня" рассказывали, что после обнародования информации о зверствах россиян в Буче, ЕС 5 апреля объявил об угольном эмбарго против агрессора, а также о запрете операций с четырьмя ключевыми российскими банками.

В санкционный пакет входит пять пунктов с ограничениями, подробно о них читайте в нашем материале.

Также мы писали, что РФ уже нашла союзников, которые помогают ей обходить ограничения и поставлять из-за границы подсанкционные товары. И о том, как российские оккупанты открывают базары для торговли имуществом, полученного путем мародерства и ограбления мирного населения в Украине.