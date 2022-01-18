"Желаю такую постель вам домой!": украинец показал условия в поезде "Укрзализныци"

Пассажир показал грязное постельное в поезде / Фото: Коллаж: Сегодня

Пассажир "Укрзализныци" пожаловался на ужасный сервис в вагонах, хотя его билет стоил немалые деньги – как написал мужчина, 25 евро.

Об этом он написал отзыв в Facebook и прикрепил фотографию.

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На снимке видно, что выданное пассажиру постельное белье все в пятнах и неприятно выглядит.

По словам украинца, он путешествовал в фирменном поезде сообщением Львов – Киев.

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"Уважаемый Ivan Yuryk (СЕО компании), желаю Вам и всему начальству "Укрзализныци" такую чистую постель домой. Ну и, конечно же, также зашмырганную спальню", – пишет он.

Что ответили в "Укрзализныце"?

Служба поддержки "Укрзализныци" отреагировала на жалобу и извинилась перед пассажиром за неудобства.

Мужчину попросили дать дополнительную информацию о его путешествии, чтобы разобраться в ситуации и обеспечить обратную связь.

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Обновленное питание в поездах

В декабре 2021 года "Укрзализныця" обновила питание в поездах и начала продажу обновленные ланчбоксы с тремя вариантами меню:

мясное;

детское;

вегетарианское.

Цена одного обеда – 150 грн, вне зависимости от выбранного бокса. Купить такой перекус можно в самом поезде или при покупке билета онлайн через чат-бот "Укрзализныци".

"Сегодня" также писали, за какую услугу на вокзале теперь будут брать деньги и как изменятся цены на билеты в 2022 году.