Ждать сюрпризов? Что будет с тарифами на отопление в Украине

Тарифы на тепло зависят в первую очередь от местных властей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине во время отопительного сезона 2021 – 2022 года тарифы повышать не планируют, однако цены на тепло формируются местными властями.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Тарифы на тепло формируются местными властями. И обязанность местных властей, установить такие тарифы, которые не будут бременем для украинцев", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство готово посодействовать, чтобы тарифы для людей не росли. Для населения цена на газ для тепла составляет 7,42 гривны с НДС (6,18 гривны без НДС), а для теплокоммунэнерго цена держится в пределах 5,5 – 6 гривен за кубометр.

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Когда в Украине начнут включать отопление

В регионах начнется отопительный сезон сразу же, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток подряд не будет превышать +8 градусов. А вот весной отключают отопление в том случае, если устанавливается среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов.

Какие тарифы на газ ждут украинцев в сентябре

Цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:

"КиевГазЭнерджи" – 19,80 гривен за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек;

"Уманьгаз Сбыт" – по 16 гривен 78 копеек;

"Черкассыгаз Сбыт" – по 16 гривен 76 копеек.

Есть и те компании, которые выставили достаточно лояльные цены. К примеру, в сентябре YASNO продает газ по 8 гривен 94 копейки за кубометр.

Напомним, в Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.