Чекати на сюрпризи? Що буде з тарифами на опалення в Україні

Тарифи на тепло залежать насамперед від місцевої влади / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні під час опалювального сезону 2021 – 2022 року тарифи підвищувати не планують, однак ціни на тепло формуються місцевою владою.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Тарифи на тепло формуються місцевою владою. І обов'язок місцевої влади – встановити такі тарифи, які не будуть тягарем для українців", – сказав Шмигаль.

За його словами, уряд готовий посприяти, щоб тарифи для людей не росли. Для населення ціна на газ для тепла становить 7,42 гривні з ПДВ (6,18 гривні без ПДВ), а для теплокомуненерго ціна тримається в межах 5,5 – 6 гривень за кубометр.

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Коли в Україні почнуть включати опалення

У регіонах почнеться опалювальний сезон відразу ж, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не перевищуватиме 8 градусів. А ось навесні відключають опалення в тому випадку, якщо встановлюється середньодобова температура повітря вище +8 градусів.

Які тарифи на газ чекають українців у вересні

Ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

"КиївГазЕнерджі" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;

"Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;

"Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

Є і ті компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.

Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.