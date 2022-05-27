Ждать повышения? Что будет со стоимостью коммуналки с 1 июня

Какими будут тарифы на коммуналку в Украине с лета / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

На фоне продолжающейся войны с Россией стоимость коммунальных услуг для украинцев практически не изменится. Цены останутся на уровне 24 февраля 2022 года.

"Сегодня" напоминает, сколько и за что будут будут платить украинцы с 1 июня 2022 года.

Реклама

Газ

Цены на газ остаются без изменений: 8 грн за кубометр. Такая же цена действительна и для критически важных предприятий.

Кроме того, 10 мая Кабмин принял проект закона, предусматривающего мораторий на повышение цен на природный газ, тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги. Поэтому здесь подорожания тоже не предвидится.

Электроэнергия

Кабмин еще в апреле решил "заморозить" тарифы. Цена за свет не будет меняться еще как минум полгода.

Реклама

Сейчас тарифы на электроэнергию в Украине выглядят так:

до 250 кВт*ч – при оплате 1,44 гривны за 1 кВт*ч;

свыше 250 кВт*ч – при оплате 1,68 гривны за 1 кВт*ч.

Вода

Ценовой политикой водоканалов и предприятий, занимающихся водоотводом и водоснабжением, занимается Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Тарифы НКРЭКУ пока не пересматривались, никакой информации о как либо изменениях в цене за воду тоже не было.

Реклама

Что будет с долгами за коммуналку

Взыскание долгов с физлиц за жилищно-коммунальные услуги во время войны в Украине запрещено.

Это касатеся и предприятий оборонно-промышленного комплекса, поставщиков электроэнергии и воды предлагает закон №7317.

Согласно ему, запрещено принудительное исполнение решений, должниками по которым являются физлица и ряд юридических лиц, осуществляющих деятельность:

по производству, передаче, распределению, снабжению электрической энергией;

по водоснабжению и водоотводу;

по выращиванию сельскохозяйственных культур, животноводства, производства пищевых продуктов;

по предоставлению доступа к сети Интернет;

по производству вакцин;

по исследованию в области биологических наук;

космическую деятельность;

предприятия оборонно-промышленного комплекса;

органы военного управления, объединения, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения заведений высшего образования, учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины;

предприятия железнодорожного транспорта

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев может подать заявку на перерасчет коммунальных услуг, и писали, когда в Украине состоится переход на новую систему учета газа и как это изменит платежки.