Ждать помощи от государства? Что будет с малым бизнесом, который оказался в красной зоне

К чему готовится малому бизнесу в красных зонах на этот раз / Фото: Коллаж: Сегодня

Новая волна коронавируса не заставила себя ждать и все больше областей переходят в красную зону, где действуют строгие ограничения.

Усиление карантина в первую очередь бьет по украинскому бизнесу, и больше всего – по малому и среднему.

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Нужно ли предпринимателям готовиться к новому локдауну и что делать в данный момент, "Сегодня" разбирались с экспертом.

Президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей и член Украинского совета бизнеса Борис Эмельдеш уверяет, что так сильно, как в 2019 году, волна COVID-19 уже не ударит.

Так сильно как локдаун 2019 не ударит, так как тогда было много глупых ограничений. Пока таких нет, и бизнес научился приспосабливаться к работе в условиях карантина", – говорит эксперт.

Однако в данный момент появилось новое правило, предусматривающее штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты и сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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Эмельдеш считает, что это достаточно опасная тенденция, и она вызывает бурю недовольства.

Контролировать – нереально

Эксперт отмечает, что предприниматели не в состоянии проконтролировать эти моменты полностью и тем более заставить людей что-либо делать.

"Например, если человек без маски и без ковид-сертификата зашел в торговый зал и пришла проверка, то его автоматически штрафуют. Следовательно, должна стоять охрана на входе, а это дополнительные расходы для предпринимателя. На самом деле, это невозможно", – отметил президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей.

Что делать?

По мнению эксперта, малым предпринимателям должны разрешить обслуживать невакцинированных посетителей, но при ношении маски и 100% вакцинации персонала.

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"Магазин маленького предпринимателя – это не место, где скапливается много людей. Поэтому вполне допустимо, чтобы для категории ФЛП разрешили работать так. Это относится к работе рынков открытого типа. При условии, что на входе будет контроль посетителей, чтобы пропускали людей в масках и перчатках", – объясняет Эмельдеш.

Поддержка от государства

По словам нашего эксперта, 8 тысяч гривен – это очень символическая помощь, которая на самом деле не повлияет существенно на состояние малого бизнеса.

Эмельдеш отмечает, что в данный период малый бизнес не является приоритетной проблемой для государства, поэтому для ФЛП не существует никаких программ помощи.

"Что действительно нужно для малого бизнеса – это освобождение его от аренды. Как это регулировать – вопрос сложный, но его необходимо решать, если Украина будет входить в локдаун", – отметил эксперт.

Кто смог выжить в красной зоне?

Член Украинского совета бизнеса Надежда Бедричук в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказала, что карантин сильно ударил по ФЛП, так как у них традиционно нет финансовых накоплений и подушки безопасности, в отличие от крупного бизнеса.

По словам Бедричук, торговля в физических точках продаж пострадала в пандемию гораздо больше, чем цифровые услуги, так как не все виды бизнеса могут перейти в онлайн-формат.

"Сегодня" также рассказывали, на чем в данный момент можно заработать в Украине.

И объясняли, кого могут оштрафовать за отсутствие сертификата о вакцинации в красной зоне.