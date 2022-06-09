Ждать подорожания? В НБУ объяснили, что будет с кредитами в Украине

Подорожают ли в Украине кредиты / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

В начале июня Национальный банк Украины принял решение о поднятии учетной ставки до уровня 25% с 10%. Регулятор надеялся, что после этого увеличатся проценты по банковским депозитам и облигациям.

А что будет с процентами по кредитам? В НБУ объяснили, как такое решение повлияет на кредитование

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Негативного влияния высокой ставки на кредиты не будет

В НБУ отмечают, что действительно в условиях рыночной экономики есть следующая причинно-следственная связь: растет учетная ставка – растут депозитные ставки – растет стоимость кредитования.

Но регулятор утверждает, что после поднятия учетной ставки до 25% негативного влияния на объем кредитования не будет. И тому есть несколько причин.

1. Стоимость кредитов банки определяют, ориентируясь на фактическую стоимость фондирования, то есть депозитов населения и бизнеса. На размер учетной ставки в таком случае банки не ориентируются. Поэтому в НБУ отмечают, что кредитные ставки будут расти постепенно и соразмерно росту стоимости депозитов, и преимущественно с сохранением текущего спреда между ними.

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2. С начала полномасштабной войны с Россией кредитование в Украине растет в основном за счет участия банков в государственных программах. К примеру, в программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Ее условие – фиксированная ставка для заемщиков. Именно поэтому у людей и бизнеса и дальше будут возможности брать дешевые кредиты. В то же время ставка, по которой получают доходы банки, будет расти параллельно ставкам по депозитам.

3. В ставках по новым гривневым кредитам для бизнеса учитывается плата за риски, которые значительно выше в условиях военного времени.

"Поэтому кредитные ставки на фоне рисков, вызванных полномасштабной войной, уже выросли даже при неизменной ключевой ставке – с 10,8% годовых в январе до 13,7% в апреле. Но доступ банков и заемщиков к государственным программам гарантий на портфельной основе снижает риски и уменьшает давление на кредитные процентные ставки", – говорится в сообщении.

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4. Банки все же стремятся поддержать своих клиентов в сложных обстоятельствах . Поэтому во время войны они делают уступки, вводят льготы, в частности, предлагая реструктуризации и временно более низкие кредитные ставки. Собственно, это помогает не только людям, но и самим банкам, поскольку такие решения позволяют снизить потенциальные потери самих банков из-за дефолтов заемщиков и не влияют отрицательно на капитал.

"В конце концов, взвешенное кредитование – это залог эффективной банковской деятельности и устойчивости. Предоставляя финансовые ресурсы своим клиентам, банки поддерживают экономику и таким образом снижают потенциальные негативные последствия кризиса для финансового сектора. Поэтому кредитование должно развиваться и дальше, учитывая реалии и приоритеты военного времени", – объяснили в НБУ.

Учетная ставка перевернет рынок недвижимости

Как писали "Сегодня", эксперты прогнозируют, что учетная ставка на уровне 25% будет значить, что развитие программ по кредитованию остановится. И это касается кредитов не только для застройщиков, но и потенциальных покупателей жилья.

Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов объяснил, что если таких кредитов не будет, то у застройщиков просто не будет денег, чтобы достраивать свои объекты, и они будут заниматься только теми, которые уже почти готовы.

А все это в свою очередь приведет к кризису недостроев в стране. Читайте в нашем материале, как после этого изменятся цены на жилье.

Мы также объясняли, что будет со ставками по облигациям после поднятия учетной ставки, и какие условия кредитования действуют в разных банках с 1 июня.