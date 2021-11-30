Зерно в Украине подорожало: какая цена пшеницы 30 ноября

Рассказываем, сколько стоит зерно в Украине

В Украине основные зерновые, масличные и зернобобовые культуры, во вторник, 30 ноября, снова выросли в цене.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Какие культуры подорожали в Украине 30 ноября:

кукуруза – 7380 грн за тонну;

пшеница, 2-й класс – 9302 грн за тонну;

пшеница, 3-й класс – 9269 грн за тонну;

ячмень – 7340 грн за тонну;

рапс – 18 845 грн за тонну;

горох – 8664 грн за тонну.

В то же время подсолнечник снизился в цене – 19 527 грн за тонну, а стоимость сои за сутки никак не изменилась.

Экспорт зерна увеличился почти на 4 млн тонн

С начала 2021/22 МГ (1 июля) Украина экспортировала 25,261 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур – это на 3,939 млн. тонн больше, чем в прошлом году.

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По состоянию на 29 ноября было экспортировано:

14,523 млн. тонн пшеницы;

4,942 млн. тонн ячменя;

77,4 тыс. тонн ржи;

5,503 млн тонн кукурузы.

Как мы писали ранее, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.