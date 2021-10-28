Новые правила покупки недвижимости: что украинцы будут получать вместе с домом

В Украине начали действовать новые правила покупки недвижимости / Фото: Коллаж: Сегодня

С 28 октября в Украине вступает в силу закон, согласно которому покупателю недвижимости одновременно в собственность переходит земля, на которой расположен дом.

Регулирует данный механизм Закон №1174-IX, который Верховная Рада Украины приняла 8 сентября и обнародовала в своей газете 28 числа.

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Соответственно, закон вступает в силу через месяц после публикации, то есть 28 октября.

Как работает закон?

Теперь, покупая любое недвижимое имущество, кроме квартиры в многоквартирном доме, покупателю объекта автоматически переходит и право собственности или право пользования земельным участком.

Это правило действует и для земель, находящихся в постоянном использовании, и для арендуемых участков.

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То есть собственник или арендатор земли, продающий размещенную на ней недвижимость, в обязательном порядке должен расторгнуть свои договоры на землепользование, чтобы заключить их мог уже новый собственник.

Договоры должны быть заключены на тех же условиях и в том же объеме.

От арендодателя земельного участка не требуется волеизъявления или внесения изменений в договор аренды. Достаточно сообщить ему о переходе земельного участка к новому пользователю.

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Что еще регулирует закон?

Согласно тексту закона, если новый собственник объекта недвижимости не имеет права получить участок земли в постоянное пользование, он должен подать ходатайство в органы власти.

Если покупается только часть недвижимого объекта, то владелец этой части имеет право не на всю землю, а только на необходимую для этого часть. Договориться об этом он должен с постоянным землепользователем.

Теперь отдельного договора купли-продажи земли заключать не нужно, в новом соглашении о приобретении имущества будут оговорены и земельные вопросы.

Если же покупается незавершенный объект строительства, то право собственности или пользования земельным участком возникает только тогда, когда права на такой объект уже зарегистрированы.

К сожалению, Закон №1174-IX не регулирует вопрос дальнейшей судьбы земли, если у ее предыдущего владельца не было на нее соответствующих прав или он не зарегистрировал право пользования.

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