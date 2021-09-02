Земельное наследство – в Минюсте рассказали о порядке унаследования и выкупа участка

Чтобы получить наследство, нужно вовремя заявить о правах на него. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Pixabay

Украинец, принявший наследство, в отношении которого осуществляется государственная регистрация, обязан обратиться к нотариусу за выдачей ему свидетельства о правах на это имущество. При желании наследник может выкупить или взять в аренду этот земельный участок, говорится в сообщении Минюста на официальной странице в Facebook.

В ведомстве напомнили порядок унаследования и выкупа земельного участка для ведения сельского хозяйства.

Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию или по закону проверяет:

факт смерти наследодателя;

наличие завещания;

время и место открытия наследства;

состав наследственного имущества;

круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, или наличие оснований для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства;

состав наследственного имущества.

Выдача такого свидетельство выдается на основе перечисленных выше документов, а также проверки отсутствия запрета или ареста этого имущества.

В Минюсте обратили внимание на пятую часть статьи №7 "Земельного кодекса Украины 1990 года" (утратил силу 01.01.2002), что в постоянное пользование земля предоставлялась Советами народных депутатов из земель, находящихся в государственной собственности, в частности, гражданам Украины:

для огородничества;

сенокошения;

выпаса скота;

ведения фермерского хозяйства.

Постоянным пользователем считается хозяйство, а не человек

Эта же статья Кодекса установила перечень субъектов, которые могут покупать в постоянное пользование земельные участки. Однако фермерские хозяйства и физические лица в этот список не попадают. Украинцам такие земли передавались либо в собственность, либо в пользование – в том числе на условиях аренды, включая приусадебный надел.

Так, после получения участка (для ведения фермерского хозяйства и проведение государственной регистрации) постоянным пользователем считается соответствующее хозяйство, а не гражданин, которому он предоставлялся.

В такой ситуации земельный участок не может быть объектом наследования. Постоянным пользователем указанного участка после смерти основателя остается фермерское хозяйство.

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Но и в этом случае, говорят в Минюсте, участок земли может быть объектом наследования, если к смерти наследодателя он не смог создать (зарегистрировать) фермерское хозяйство. Тогда право постоянного пользования может быть унаследованным только для цели, для которой это право получил наследодатель.

Также существует возможность выкупа таких земельных участков в собственность с рассрочкой платежа по цене, равной нормативной денежной оценке без проведения земельных торгов. Право собственности переходит к покупателю после уплаты первого платежа.

Сообщается, что договор купли-продажи земельного участка, единого имущественного комплекса, жилого дома (квартиры) или другого недвижимого имущества заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Исключение – договора купли-продажи имущества, находящегося в налоговом залоге.

Напомним, Минсоцполитики разработало законопроект, в котором прописали: если человек не заботился о своем старом родственнике, унаследовать просто так его имущество уже не позволят. Сначала обяжут компенсировать все расходы, которое понесло государство на содержание этого дедушки или этой бабушки в доме престарелых.

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