Земельна спадщина – в Мін'юсті розповіли про порядок успадкування та викупу ділянки

Щоб отримати спадок, потрібно вчасно заявити про права на нього. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Pixabay

Українець, який прийняв спадщину, стосовно якої здійснюється державна реєстрація, зобов'язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про права на це майно. За бажанням спадкоємець може викупити або взяти в оренду цю земельну ділянку, йдеться в повідомленні Мін'юсту на офіційній сторінці в Facebook.

У відомстві нагадали порядок успадкування та викупу земельної ділянки для ведення сільського господарства.

Нотаріус при видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом або за законом перевіряє:

факт смерті спадкодавця;

наявність заповіту;

час і місце відкриття спадщини;

склад спадкового майна;

коло осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині, або наявність підстав для закликання до спадкоємства за законом осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва;

склад спадкового майна.

Видача такого свідоцтво видається на основі перерахованих вище документів, а також перевірки відсутності заборони або арешту цього майна.

У Мін'юсті звернули увагу на п'яту частину статті №7 "Земельного кодексу України 1990 року" (втратив чинність 01.01.2002), що в постійне користування земля надавалася Радами народних депутатів із земель, що перебувають у державній власності, зокрема, громадянам України:

для городництва;

сінокосіння;

випасу худоби;

ведення фермерського господарства.

Постійним користувачем вважається господарство, а не людина

Ця ж стаття Кодексу встановила перелік суб'єктів, які можуть купувати в постійне користування земельні ділянки. Однак фермерські господарства та фізичні особи в цей список не потрапляють. Українцям такі землі передавалися або у власність, або у користування – в тому числі на умовах оренди, включаючи присадибний наділ.

Так, після отримання ділянки (для ведення фермерського господарства та проведення державної реєстрації) постійним користувачем вважається відповідне господарство, а не громадянин, якому вона надавалася.

У такій ситуації земельна ділянка не може бути об'єктом спадкування. Постійним користувачем вказаної ділянки після смерті засновника залишається фермерське господарство.

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Але і в цьому випадку, говорять в Мін'юсті, ділянка землі може бути об'єктом спадкування, якщо до смерті спадкодавця він не зміг створити (зареєструвати) фермерське господарство. Тоді право постійного користування може бути успадкованим тільки для мети, для якої це право отримав спадкодавець.

Також існує можливість викупу таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці без проведення земельних торгів. Право власності переходить до покупця після сплати першого платежу.

Повідомляється, що договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Виняток – договір купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.

Нагадаємо, Мінсоцполітики розробило законопроєкт, в якому прописало: якщо людина не дбає про свого старого родича, успадкувати просто так його майно вже не дозволять. Спочатку зобов'яжуть компенсувати всі витрати, які понесла держава на утримання цього дідуся чи цієї бабусі в будинку для літніх людей.

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