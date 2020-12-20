Наследство нужно заслужить: Минсоцполитики хочет защитить стариков от нерадивых родственников

Министерство соцполитики предлагает пожилым людям заключать с государством контракт на лучшую жизнь в обмен на квартиру, если старика покинули собственные родственники.

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Нюансы предлагаемого законопроекта выяснял корреспондент "Сегодня" Максим Урлапов.

Детям, внукам, племянникам старики часто не интересны, пока живы. Когда человек умирает, через пару дней начинают появляться какие-то родственники, которые начинают выставлять свои права на наследство. И имеют на это юридическое право – отказать никто не может.

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Минсоцполитики разработало законопроект, в котором прописали – если человек не заботился о своем старом родственнике, унаследовать просто так его имущество уже не позволят. Сначала обяжут компенсировать все расходы, которое понесло государство на содержание этого дедушки или этой бабушки в доме престарелых.

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Так же, если старики живут у себя дома сами без присмотра родственников, а соцработники наведываются к ним – таких родственников хотят обязать компенсировать государству расходы на содержание, а уже потом разрешать оформлять наследство.

Хотя ситуации могут быть очень разные, говорит адвокат Владимир Клим. Бывает, что племянники помогают старенькому родственнику, но тот все равно может обращаться и к соцслужбам. А еще бывает, что дети у старика – наркозависимые или алкоголики.

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В своем законопроекте Минсоцполитики предлагает еще и разрешить государству заключать договоры с пожилыми людьми. Суть такова: мы вас обеспечиваем до смерти, а квартира ваша потом становится государственной собственностью.

Подопечные соцслужб от идеи не в восторге. Да и юристы и нотариусы видят в такой идее много рисков – за стариками может начаться целая охота. Возможно, идея эта и хорошая, но прописать все необходимо очень четко, и контроль по таким договорам должен быть очень скурпулезный. Люди, которые нуждаются в уходе, часто не понимают, а то и вообще физически не видят, что подписывают. И злоупотреблять этим – очень легко.

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Подробности в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что в Украине участились аферы с квартирами умерших и еще живых одиноких людей. Мошенники присваивают жилье, перепродают и зарабатывают бешеные деньги.

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