В Украине активизировались "черные риелторы": как защитить наследство (видео)

Участились аферы с квартирами умерших и еще живых одиноких людей. Мошенники присваивают жилье, перепродают и зарабатывают бешеные деньги. И даже если после смерти хозяина жилья находятся родственники, вернуть себе квадратные метры они уже не могут. Как работает схема выяснили корреспонденты новостей "Сегодня".
Трехкомнатную "сталинку" в центре Киева даже без ремонта оценивают в 120 тысяч долларов. Именно такая квартира сейчас стоит опечатанной, потому что владелец умер весной этого года, а родственников нет. Но объявления о продаже уже можно найти в интернете. Хотя по закону квартиру должны передать в собственность государства.
"У этой квартиры появился новый владелец, по документам, якобы умерший, еще в 2008 году в Донецке переоформил эту квартиру договору дарения эту квартиру на другое лицо. И этот человек сейчас из Донецка пытается реализовать эту квартиру на черном рынке", – рассказывает Юрий Петренко, член общественного совета при Печерской районной государственной администрации.
Дело в том, что наследство передают государству через год после смерти владельца. Но к этому времени его успевают трижды перепродать на черном рынке, констатируют общественные деятели. Такая судьба могла постигнуть и двухкомнатную в одном из престижных районов столицы, Печерском. Хозяин умер три месяца назад, дочь живет в США. Полгода, положенные по закону, еще не прошли, поэтому прав на наследство дочь пока не получила. А документы на имущество уже исчезли. Но действия мошенников таки успели остановить.
"В наследственный реестр вносится запись, где четко установлена охрана наследственного имущества. Это означает, что во время внесения этой записи фиксируется событие смерти владельца, фиксируется событие принадлежности имущества именно ему", – объясняет Анатолий Остапенко председатель общественной организации "Печерська варта".
Мошенники не смогут внести фиктивных данных о продаже или дарению имущества, поскольку в реестре уже указано, что это отмершее наследство (специальный юридический термин). Только в Киеве вот таких квартир с отмершим наследством за один день насчитывается от двух до пяти. Для мошенников такое жилье – лакомый кусочек, поскольку у умершего родственников нет, и можно задним числом переоформить договор дарения.
В случае выявления таких квартир – соседи должны обратиться в общественные советы при райгосадминистрациях, такие есть в каждом районе.
Напомним, ранее мы писали о том, что аферисты под видом сотрудников "Киевгаза" проникают в квартиры украинцев. Злоумышленники даже показывают удостоверения. Эксперты по безопасности рассказали, как проверить подлинность.
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