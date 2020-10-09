В Украине активизировались "черные риелторы": как защитить наследство (видео)

Участились аферы с квартирами умерших и еще живых одиноких людей. Мошенники присваивают жилье, перепродают и зарабатывают бешеные деньги. И даже если после смерти хозяина жилья находятся родственники, вернуть себе квадратные метры они уже не могут. Как работает схема выяснили корреспонденты новостей "Сегодня".

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Трехкомнатную "сталинку" в центре Киева даже без ремонта оценивают в 120 тысяч долларов. Именно такая квартира сейчас стоит опечатанной, потому что владелец умер весной этого года, а родственников нет. Но объявления о продаже уже можно найти в интернете. Хотя по закону квартиру должны передать в собственность государства.

"У этой квартиры появился новый владелец, по документам, якобы умерший, еще в 2008 году в Донецке переоформил эту квартиру договору дарения эту квартиру на другое лицо. И этот человек сейчас из Донецка пытается реализовать эту квартиру на черном рынке", – рассказывает Юрий Петренко, член общественного совета при Печерской районной государственной администрации.

Дело в том, что наследство передают государству через год после смерти владельца. Но к этому времени его успевают трижды перепродать на черном рынке, констатируют общественные деятели. Такая судьба могла постигнуть и двухкомнатную в одном из престижных районов столицы, Печерском. Хозяин умер три месяца назад, дочь живет в США. Полгода, положенные по закону, еще не прошли, поэтому прав на наследство дочь пока не получила. А документы на имущество уже исчезли. Но действия мошенников таки успели остановить.

"В наследственный реестр вносится запись, где четко установлена ​​охрана наследственного имущества. Это означает, что во время внесения этой записи фиксируется событие смерти владельца, фиксируется событие принадлежности имущества именно ему", – объясняет Анатолий Остапенко председатель общественной организации "Печерська варта".

Мошенники не смогут внести фиктивных данных о продаже или дарению имущества, поскольку в реестре уже указано, что это отмершее наследство (специальный юридический термин). Только в Киеве вот таких квартир с отмершим наследством за один день насчитывается от двух до пяти. Для мошенников такое жилье – лакомый кусочек, поскольку у умершего родственников нет, и можно задним числом переоформить договор дарения.

В случае выявления таких квартир – соседи должны обратиться в общественные советы при райгосадминистрациях, такие есть в каждом районе.

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Напомним, ранее мы писали о том, что аферисты под видом сотрудников "Киевгаза" проникают в квартиры украинцев. Злоумышленники даже показывают удостоверения. Эксперты по безопасности рассказали, как проверить подлинность.

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