Застройщики продают новостройки по "военным" ценам — что это значит для украинцев

Стоимость недвижимости в июле растет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В июле стоимость недвижимости продолжила свой рост, даже больше — она превысила довоенный уровень. И такое явление наблюдается, несмотря на то, что продажи на рынке значительно упали.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

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Действительно, итоги июня 2022 года показывают, что количество продаж "значительно ниже довоенного". Как утверждают неофициальные оценки риелторов, количество сделок купли-продажи измеряется единицами.

Застройщиков такой факт не смущает

Застройщики продают новостройки, которые были возведены еще до войны, по новым ценам выше, чем довоенные. Аргументируют они это следующими факторами:

рост себестоимости строительства;

старт строительства новых очередей откладывается.

Где больше выросли цены?

Как показывает статистика, стоимость недвижимости больше выросла там, где темпы строительства происходят более быстрыми темпами. В западных областях этот показатель достигает 90%, в Одесской области – более 60%, в столице – 40%.

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Динамика цен на недвижимость / Фото: lun.ua

В то же время цены в столице все еще опережают общеукраинские.

Что будет с ценами на жилье?

Несмотря на вышесказанное, многие эксперты прогнозируют, что цены пойдут на убыль. По словам СЕО девелоперской компании GREENOL Олега Приходько, дополнительное предложение повлечет временное краткосрочное падение.

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Однако это лишь форс-мажорный шаг, он не будет отражать общие тенденции ценообразования в условиях грядущего дефицита новых жилых площадей на фоне убыли объемов строительства, инфляционных процессов и разрушенных десятков миллионов квадратных метров жилья.

Как объяснял "Сегодня" Юрий Пита, президент АФНУ (Ассоциации специалистов по недвижимости), цены в Киеве действительно упадут, однако ждать этого рискованно. Может быть, жилье стоит приобрести уже сейчас.

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