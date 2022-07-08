Застройщики предлагают купить квартиру в Харькове – сколько берут за "квадрат"

Харьковские застройщики выставили недвижимость на продажу / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Через несколько месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину, наконец-то ожил рынок недвижимости. Застройщики не только активно строят новое жилье, но и уже поощряют купить квартиру в новостройке.

Редакция "Сегодня" промониторила актуальные предложения на сайте ЛУН и предлагает узнать, за сколько продают квадратные метры в Харькове.

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Если сравнивать с довоенным периодом, то предложений не так уж много. Но минимум два десятка проектов до сих пор в работе. Средняя стоимость жилья в новостройках колеблется в пределах 600-800 тыс. грн, конечно, есть более дорогие и более дешевые предложения.

Однокомнатные квартиры

Самое дешевое жилье в Харькове сейчас можно купить от 504 тыс. грн. За такую цену можно приобрести однокомнатную квартиру на 30-57 квадратных метров в панельной многоэтажке комфорт-класса. Соответственно, один "квадрат" оценивают от 12 тыс. грн, а возводить 13-этажный дом закончат осенью 2022 года.

Жилье эконом-класса обойдется чуть дороже, в среднем от 19 тыс. грн за квадратный метр. По таким расценкам можно купить однокомнатную квартиру на 40 "квадратов" от 784 тыс. грн или двухкомнатную площадью 60-80 кв.м от 1,18 млн грн. Это один из нескольких десятков 9-этажных домов в жилом комплексе, который должен быть завершен до конца текущего года.

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Жилье на две комнаты

В среднем за двухкомнатные квартиры в Харькове застройщики просят от 1,4 млн грн. Столько стоит жилье в доме комфорт-класса на 16 этажей. За один квадратный метр придется отдать от 19 тыс. грн, но большая сумма обусловлена площадью квартир от 70 кв.м, а в некоторых случаях – вводом домов в эксплуатацию в конце 2021 года.

Одна из самых дорогих двухкомнаток на рынке – в домах бизнес-класса. За жилье площадью от 108 кв.м придется заплатить от 3,11 млн грн. Один квадратный метр стоит 25,6–28,6 тыс. грн. Это дома на 10-21 этаж, возведенные с использованием железобетонных конструкций.

Самые дешевые двухкомнатные квартиры в Харькове стоят от 966 тыс. грн. За один квадратный метр в таких новостройках просят от 21 тыс. грн, а квартиры имеют площадь 46-66 "квадратов". Застройщик предлагает кирпичные многоэтажки на 16 или 25 этажей в доме класса комфорт.

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Три и больше комнат

Трехкомнатную квартиру в харьковских новостройках можно купить по минимальной цене от 1,47 млн грн. Дом имеет площадь 80 квадратных метров, за один кв.м просят 18 тыс. грн. Кирпичный дом эконом класса имеет 9 этажей.

Самое дорогое жилье из трех комнат стоит от 2,75 млн грн, за "квадрат" берут от 25,6 тыс. грн. Общая площадь квартиры составляет 107 квадратных метров в многоэтажке бизнес-класса.

На рынке недвижимости в Харькове можно найти также квартиры с четырьмя комнатами – цены колеблются в пределах 3,17-4,48 млн. грн. В зависимости от застройщика и класса здания один квадратный метр оценивают от 19,3 до 28 тыс. грн. Более дешевое жилье в 10-этажках комфорт-класса, где площадь квартир достигает 160-200 кв.м. В многоэтажных домах класса бизнес квартиры имеют площадь 160 кв.м.

Послевоенные цены стали ниже

По сравнению со средними ценами на жилье по итогам 2021 года сейчас в Харькове купить квартиру стало немного дешевле. Так, ранее однокомнатное жилье оценивали в среднем на сумму 1,08 млн грн.

Двухкомнатное жилье можно было купить по средней цене 1,68 млн грн. За три комнаты в Харькове пришлось бы отдать в среднем 2,62 млн грн.

Средние цены на недвижимость в Украине по итогам 2021 года / Фото: lun.ua

Харьковская недвижимость до войны была одной из самых дорогих в Украине. Она занимала второе место после Киева, где все на полмиллиона дороже. На третьем месте оказался Днепр.

Сейчас застройщики Харькова продают квартиры в 1,5-2 раза дешевле, чем раньше. Цены снижают больше всего в новых проектах, которые начали сводить к войне и планируют завершить до конца 2022 – начала 2023 года.

"Сегодня" раньше рассказывали, чем отличаются разные классы недвижимости и какие на них цены в Киеве, а также писали, какие будут цены на жилье после войны по предварительным прогнозам экспертов.