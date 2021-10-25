Заставят платить больше? В Украине будут по-новому начислять штрафы

Привязки к прожиточному минимуму больше не будет - как будут начислять штрафы / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство социальной политики будет по новому начислять штрафы для украинцев.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

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По словам министра, ведомство хочет сделать так, чтобы штрафы не были привязаны к прожиточному минимуму.

"Решили оставить эту привязку по формированию основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, только минимальная зарплата. И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше", – говорит чиновница.

Также Лазебная подчеркнула, что соответствующие законопроекты уже приняты Кабинетом министров и были переданы на рассмотрение в Верховную Раду.

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Министр отмечает, что всего таких законопроектов четыре. Один из них касается методологии определения размеров, второй – отвязки от прожиточного минимума, а другие два про базовые величины для штрафов и социальных выплат.

Новые штрафы для водителей

С 1 октября в Украине начали работать новые ограничения для водителей грузового транспорта.

Теперь, по перегрузки фур придется заплатить от 8,5 до 51 тыс. грн.

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Сумма штрафа зависит от размера перегрузки, а также невыполнение требований инспекторов об остановке.

Ранее "Сегодня" писали, что украинские предприниматели начали получать странные сообщения от Налоговой службы о начислении долга за период, который еще не прошел.

А также рассказывали, что в Украине могут конфисковать уже растаможенные "евробляхи" и даже открыть на их обладателя уголовное производство.