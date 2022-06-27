Зарплаты военным могут пересмотреть? Что будет с выплатами в ВСУ

Что будет с зарплатами у военнослужащих / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На зарплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины выделяют более 40 млрд грн в месяц. И это гораздо больше, чем было раньше. Будут ли пересматривать суммы выплат военным?

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич "РБК-Украина".

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Что будет с зарплатами

Завитневич рассказал, что расходы на оборону в Украине постоянно увеличиваются, в частности, это касается и зарплат. Более 40 млрд гривен ежемесячно выделяют только на зарплаты военнослужащим.

"Кто-то считал, то, что мы сейчас выплачиваем в месяц нашим военнослужащим, раньше мы платили почти за год. Поэтому здесь очевидно больше", – рассказал он.

Завитневич добавил, что снижать зарплаты военнослужащим точно не будут. Хотя и многое будет зависеть от состояния экономики.

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"Никто не преследует цель уменьшать, хотелось бы увеличивать, но посмотрим, все зависит от общего состояния экономики. Будем проводить консультации с Кабинетом министров и Минфином относительно средств", – объяснил Завитневич.

У украинцев уменьшились зарплаты

Ситуация на рынке труда в июне показывает, что в целом уровень зарплат в Украине упал. Даже в отраслях, в которых высока востребованность специалистов, уменьшились зарплаты. В частности, речь идет о таких сферах:

маркетинг, реклама и PR – 19 400 грн (зарплата в среднем в июне);

медицина и фармацевтика – 17 600 грн.

рабочий персонал – 13 700 грн;

охрана – 10 900 грн.

Наименьшие зарплаты сейчас у домашнего персонала (в среднем 11 900 грн), в сфере закупок (12 400 грн) и у студентов и специалистов, которые только начинают карьерный путь (8600 грн).

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Читайте, в каких сферах сейчас зарплаты самые большие. Мы также рассказывали о том, чего ждать от зарплат в Украине и какие кардинальные изменения ждут безработных в нашей стране.