Зарабатывают играя: ради чего люди бросают карьеру и учебу

Украинцы зарабатывают неплохие средства не выходя из дома / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2021 году большую популярность приобрели онлайн-игры. Речь идет о блокчейн-играх.

Об этом "Сегодня" рассказал основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

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Как объясняет эксперт, суть довольно проста: большинству известно такое явление как мобильные игры, которые вроде бы бесплатны, но для комфортной игры все же нужно тратить деньги на покупку игровой валюты.

Блокчейн-игры — это аналогичное явление, за исключением: игровой валютой существуют криптовалюта, и ее можно не только покупать, но и зарабатывать внутри игры и продавать на рынке другим людям.

Играй, чтобы зарабатывать

Как пример, эксперт приводит ситуацию с ушедшими с работы филиппинцами, которые теперь зарабатывают разводя виртуальных фантастических существ и конвертируя выручку в реальные деньги. Но, как отмечает Bloomberg, такая ситуация сложилась именно на фоне безработицы. Люди не только работу бросали, большенство ее даже не имели.

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История из жизни:

издание приводит пример потерявшего работу 34-летнего фитнес-тренера Реда Бантила. Потом к нему присоединилась и жена – она сама решила уволиться из больницы. Паре повезло: небольшое вложение в игру обернулось прибылью — цена игрового токена выросла с $3,2 до примерно $136 в период с июня по октябрь 2021 года.

В среднем игроки имеют возможность зарабатывать около 400 долларов (почти две минимальные зарплаты в Украине).

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В результате, чиновникам страны даже пришлось начать разрабатывать первое в мире законодательство в области налогообложения игровых микротранзакций.

"На рынке появляются целые игровые Гильдии, за которыми стоят большие фонды. Задача подобных организаций — создание сообщества игроков, где люди с низкими доходами, но желающие присоединиться к блокчейн-играм, могут получить игровые предметы в кредит" , – говорит Сергей Сароян.

Эксперт утверждает, чтобы добиться успеха в этом деле, нужно быть не только геймером, но и инвестором. Следует постоянно исследовать рынок.

Перспективы игр

Да, минимальная заработная плата в Украине составляет 6500 грн, игроки вышеупомянутых игр зарабатывают вдвое больше. Однако данный показатель средний. Суммы бывает доходят до тысячи долларов, а то и больше. Но так ли это просто и безопасно?

Одни эксперты говорят, что переход к формату "играй, чтобы зарабатывать" неизбежен, хотя и медленный. А другие заявляют, что такое явление не слишком положительно влияет на экономику, точнее, совсем негативно.

К примеру, директор по росту в игровом блокчейн-проекте Crypto Raiders Ник Кнейпер в материале Bloomberg отмечает, что чем больше людей играет в блокчейн-игры, тем выше угроза обрушения их экономик. Это может привести к тому, говорит он, что будущей метавселенной придется управлять так же, как и реальной экономикой.

"Прогнозирую: люди с учеными степенями по экономике будут наниматься в игровые NFT-проекты", — сказал он.

Профессии будущего

Тем, кто в данный момент определяется с будущей профессией, советуют обратить внимание на:

менеджмент по продажам и персоналу. Это так называемые синтетические специалисты, которые сами ничего не производят. Но такие профессии будут востребованы всегда;

Это так называемые синтетические специалисты, которые сами ничего не производят. Но такие профессии будут востребованы всегда; IT-сферу. Эта сфера остается наиболее перспективной сферой – как по зарплате, так и по количеству вакансий;

Эта сфера остается наиболее перспективной сферой – как по зарплате, так и по количеству вакансий; рабочие специальности (особенно касающиеся автомобильного ремонта). Всегда будут востребованы также специалисты индустрии красоты. В то же время пандемия внесла свои коррективы – во многих странах активно развивается сервис по услугам мастера красоты на дом.

(особенно касающиеся автомобильного ремонта). Всегда будут востребованы также специалисты В то же время пандемия внесла свои коррективы – во многих странах активно развивается сервис по услугам мастера красоты на дом. агросектор. Здесь существуют нюанс: обучение по таким специальностям в нашей стране пока несовременное, поэтому будущим хорошим специалистам советуют отправиться за знаниями за границу;

Здесь существуют нюанс: обучение по таким специальностям в нашей стране пока несовременное, поэтому будущим хорошим специалистам советуют отправиться за знаниями за границу; экологию. На Западе уже пару лет в моде биохакинг – вскоре это придет и в нашу страну.

Раньше мы писали, какие новые профессии будущего появились в Украине.

А также рассказывали о работе в Польше, и чего стоит остерегаться там.