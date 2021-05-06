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Законы для МВФ и подорожание водки – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

6 мая, 19:00

Игорь Тимофеев

Верховная Рада приложит все усилия, чтобы Украина получила очередной транш Фонда до осени

Пока одни представители власти делают все, чтобы Украина получила очередной транш кредита от Международного валютного фонда, другие – решили наполнить госбюджет за счет выпивающих.

Подорожание бензина

В первую неделю мая на рынке автомобильного горючего начался разброд и шатание: бензин подорожал, цена дизтоплива менялись разнонаправленно, а по сжиженному газу даже наметился заметный тренд на удешевление.

Розничные сети АЗС с 30 апреля по 5 мая подняли цены на бензины и дизтопливо в пределах 0,2-1 грн/л:

Законы для МВФ

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада до 1 июня должна принять все законы, необходимые для продолжения сотрудничества Украины с МВФ и возможного получения транша до осени 2021 года. Это законопроекты:

Водка подорожает

Министерство развития экономики обнародовало проект постановления, согласно которому минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков хотят повысить вновь. В список вошли водка и другие крепкие напитки, а также вермуты, ароматизированные вина и сидр. Цены на натуральные виноградные вина, игристые вина и газированные винные напитки пока трогать не будут. А пока предлагается повысить минимальные цены в рознице на:

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После повышения минимальная оптовая цена 1 литра 100-градусного виски, рома и джина составит 721 грн (розничная – 948 грн), коньяка 3 звезды – 516 грн (677 грн), коньяка 4 звезды – 560 грн (735 грн), коньяка 5 звезд – 608 грн (799 грн).

"Северный поток – 2" – зло

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток – 2" продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит тем принципам, которые ЕС установил относительно энергетической безопасности – не быть зависимыми от одной страны, в данном случае России. Это губительно для Украины, Польши и других европейских государств, считает американский дипломат.

Медовый рекорд

Украинский клуб аграрного бизнеса сообщил, что отечественные пчеловоды установили абсолютный рекорд по экспорту меда – 81 тыс. тонн в 2020 году. Это на 45% больше, чем годом ранее, свидетельствуют уточненные данные таможни. Одна из причин такого успеха – уменьшение гибели пчелиных семей, которая еще несколько лет была настоящей проблемой для пасечников.

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Источник: Сегодня

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