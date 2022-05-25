Заграничная жизнь: сколько стоит квартира в новостройке в Чехии

Сколько стоят квартиры в Чехии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

Количество украинцев, выехавших с начала войны в Чехию по разным оценкам составляет почти 350 тыс. Некоторые даже заинтересовались приобретением собственного жилья на территории государства.

Так что "Сегодня" расскажет вам, за сколько можно приобрести квартиру в новостройке в столице Чехии.

Реклама

Так, стоимость квартир в Праге, по данным geoln.com, колеблется от 58,8 тыс. грн за кв. м. до 9,8 млн. Конечно же, все зависит от расположения новостройки, ремонта, придомовой территории, количества комнат.

Самый дешевый вариант, который нам удалось найти, стоит от 58,8 тыс. грн за кв. м. Размеры квартир начинаются с 45 м.кв. То есть стоимость их стартует от 2,6 млн грн. Дом расположен в 14-16 мин от станций метро. Как отмечают в объявлении, место очень тихое, поблизости есть природные заповедники. Многоэтажка выглядит так:

Квартиры в Праге / Фото: скриншот

Реклама

Квартиры в Праге / Фото: скриншот

Самый дорогой вариант, который нам удалось найти, стоит от 9,8 млн грн за кв. м. Размеры квартир – от 45 кв. м. То есть стоимость их стартует от 441 млн грн. ближайшее метро – за 3 мин. Возле дома расположены детский сад, школа, супермаркеты, больница.

К слову, застройщик этого жилья тот же, что и был у известного в Чехии Танцевального дома.

Реклама

Квартиры в Праге / Фото: скриншот

Среди других популярных вариантов (цены указаны в гривнях за кв. м):

Квартиры в Праге / Фото: скриншот

Квартиры в Праге / Фото: скриншот

Квартиры в Праге / Фото: скриншот

Квартиры в Праге / Фото: скриншот

Купля-продажа жилья в Украине во время войны

"Сегодня" объясняли, что теперь украинцы, желающие купить или продать недвижимость, могут обращаться к определенным нотариусам, список которых можно просмотреть на сайте Министерства юстиции. Это граждане, зарегистрированные на территории Украины и не запятнавшие репутацию недобросовестными действиями.

Список сформирован на основании заявлений нотариусов, но он еще не окончательный и будет дополняться.

Раньше мы писали, сколько стоит квартира в новостройке в Германии и Польши.

Также мы рассказывали, что ждет цены на квартиры в Киеве в ближайшее время.