Загородные дома подорожали на треть. На сколько цены взлетят до конца года?

Загородная недвижимость. Коллаж "Сегодня"

Загородные дома подорожали на треть. И это не предел, прогнозируют риэлторы. Но несмотря на подорожание, спрос огромный. Из-за затяжного ковидного карантина люди бегут из тесных квартир и покупают дома и дачи. Насколько еще может вырасти в цене загородная недвижимость, узнали новости "Сегодня".

Таунхаусы в 20 километрах от Киева сейчас наиболее популярны. Чтобы стать владельцем, придется выложить 95 000 долларов за 100 квадратов метров. Деньги немалые, но желающих купить тоже немало, говорят риэлторы.

Чем интересны таунхаусы и как купить дешевле

95 тысяч долларов – это цена за готовый дом с ремонтом. 3 комнаты и небольшая территория. Есть электрокотел. Коммуналка – не заоблачная. Зимой в месяц выходит до тысячи гривен за отопление. Еще столько же – свет, вода, интернет и охрана.

"Дом построен из керамокирпича. Утеплен минеральной ватой. Окна из дорогого профиля. Это очень теплый дом, поэтому коммунальные расходы очень маленькие", – отмечает риелтор Ольга Соколова.

Киевлянке Анне дом обошелся в 56 тысяч долларов. Еще 15 отдали за ремонт. Но приобрели год назад – на стадии строительства. Такие – с коммуникациями, инфраструктурой, недалеко от города – покупают часто, говорят риелторы. За год цены выросли почти на треть. И это по всей Украине.

Дача как альтернатива таунхауса

На окраине Ивано-Франковска придется за таунхаус отдать 72 тысячи долларов.

"Дуплекс на две семьи – 150 квадратов. Имеет большую кухню-студию, санузел, гараж. Также участок 3,5 сотки. Здесь есть все городские коммуникации. Канализация, вода, газ, свет. Все коммуникации заведены и дом сдан в эксплуатацию", – говорит риэлтор Нестор Слюсаренко.

Спросом пользуются и дачи. Без суперусловий и ремонтов, где можно жить до холодов. Недалеко от столицы такие стоят 60 тысяч долларов. А вот в пригороде Сум уже в три раза дешевле.

"Три года назад, до пандемии, мы очень мало продавали в селах. Покупали так же селяне у селян. Мало покупали, а в том году уже был бум, по селам много запросов, очень много", – говорит риелтор Елена Шульга.

Будут ли расти цены на загородную недвижимость

Бум на загородную недвижимость продолжится, прогнозируют риэлторы. Из-за карантина все пытаются убежать из квартир. Цены до конца года могут вырасти еще на 10 процентов по всей стране. И для многих украинцев – загородные дома не по карману.

А вот в те села, где дома продают за копейки, либо вообще отдают даром, – никто не едет, так как ни работы, ни инфраструктуры. Поэтому спрос останется только на дома в пригороде.

Напомним, для владельцев квартир площадью более 60 квадратных метров и домов более 120 пришло время платить налог на недвижимость. Сколько стоит каждый лишний метр, решает местная власть. Главное, чтобы сумма не превышала 1,5% минимальной зарплаты, то есть где-то 70 грн.

Ранее эксперты рынка недвижимости рассказали "Сегодня", что лучше покупать "квадраты" за городом или небольшие квартиры в районах с развитой инфраструктурой.