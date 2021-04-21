Квартиры и загородные дома подорожают: когда и как вырастут цены

На рынке жилой недвижимости возник отложенный спрос, а популярность некоторых коммерческих помещений не упала даже во время локдауна

Квартиры в Украине подорожали за год карантина, но это еще не конец. После завершения местных локдаунов цены на рынке недвижимости могут повыситься в среднем еще на 5%. При этом на рынке квартир ожидается такое подорожание:

на первичном рынке – до 6%;

– до 6%; на вторичном рынке – до 10% (в мае-июне, на однокомнатные квартиры в домах, построенных после 2000 года).

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Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставили аналитики Ассоциации риелторов Украины. По их подсчетам:

"На вторичном рынке жилья, несмотря на имеющуюся возможность для заключения сделок, очевиден рост отложенного спроса на срок от 2 до 4 недель. При этом рост цен сконцентрирован в основном на 1-, 2-комнатных квартирах в удачных локациях", – объяснил президент ассоциации Юрий Пита.

Важной причиной роста цен на жилье, по его мнению, может стать и ускорение инфляции в Украине. Пита напомнил, что с начала года инфляция составила 8,5% и превысила прогнозы, заложенные в госбюджет.

"Несколько столичных застройщиков уже анонсировали майское увеличение стоимости м2 минимум на 5-10%. Конечно, такую ​​стратегию можно воспринимать не только как корректировку цен на фоне роста курса доллара, но и как попытку вызвать искусственный ажиотаж, чтобы уже сейчас увеличить количество сделок. Но такие спекуляции несущественно сказываются на уровне продаж", – рассказал Пита.

Цены на загородную недвижимость, которая становится все популярнее среди покупателей, вырастут на 5-10% в зависимости от локации и качества домов и квартир.

"Аренда загородных объектов может подорожать на 5- 7%, в первую очередь, из-за высокого спроса на такую недвижимость накануне летнего периода", – считает Пита.

В сегменте нежилой недвижимости в ближайшие 1,5-2 месяца ценовые колебания возможны в пределах 1-2%. Но на фасадные объекты в удачных локациях сохраняться достаточно высокий спрос. Это в основном квартиры на первых этажах, переведенные в нежилой фонд (50-70 м2) или помещения на первых этажах новостроек (100-150 м2). На них, соотвественно, цены будут расти быстрее.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, выгодно ли вкладывать в недвижимость в Украине.

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