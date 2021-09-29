Задолженность украинцев за коммуналку резко выросла

В Украине увеличилось число должников за коммуналку / Фото: Коллаж: Сегодня

За год с августа 2020 количество долгов украинцев за коммунальные услуги выросло в 1,5 раза. Общая сумма задолженностей за коммунальные услуги достигла 64,4 млрд грн.

Об этом пишет платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

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Услуги, за которые не имеют возможности рассчитаться граждане:

поставка и распределение природного газа – 23,7 млрд грн;

поставка тепловой энергии и горячей воды – 20,3 млрд грн;

поставка и распределение электрической энергии – 7,1 млрд грн.

За год общее количество исполнительных производств за долги украинцев также выросло на 33%.

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Если в августе 2020-го было открыто 4 665 510 производств, то в августе 2021 года эта сумма увеличилась до 6 219 371. Сейчас количество взысканий составляет 7% от всех производств о задолженности.

Человек признается должником по уплате коммунальных платежей в судебном порядке. Для этой группы дел предусмотрено упрощенное производство.

Какие тарифы на газ в сентябре

Цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:

"КиевГазЭнерджи" – 19,80 гривни за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек;

"Уманьгаз Сбыт" – по 16 гривен 78 копеек;

"Черкассыгаз Сбыт" – по 16 гривен 76 копеек.

Есть и те компании, которые выставили достаточно лояльные цены. К примеру, в сентябре YASNO продает газ по 8 гривен 94 копейки за кубометр.

Напомним, в Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также в Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.