Жителі висотки в Києві платять за комуналку втричі менше: у чому секрет

"Сьогодні" порівняли два будинки-близнюки і дізналися, як жителі одного створили у себе комунальний рай, тоді як у жителя іншого комунальна катастрофа

Об'єднання в ОСББ може допомогти гарненько заощадити на квитанціях / Фото: Сьогодні

Тільки два з десяти будинків в країні зберігають тепло і гроші своїх власників, а решта гріють вулицю і руйнуються на очах.

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Кореспондент "Сьогодні" Інна Гуріненко порівняла два будинки-близнюки і з'ясувала, чому в одному – комунальний рай, а в іншому – комунальна катастрофа.

З чого все починалося?

Сірий забризканий брудом будинок, дірявий ганок і рахунки за тепло вищі за середню пенсію.

"У нас трикімнатна квартира, 2,5 тисячі [гривень квартплата]", – каже одна мешканка.

"Взагалі цей будинок обслуговується дуже погано", – скаржиться інший.

"По дому там близько 95 тисяч гривень заборгованості", – розповів нам начальник ЖЕД 8-9 комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району міста Києва" Сергій Пархоменко.

У сусідній "панельці" під'їзди охайні, затишні, і рахунки втричі нижчі. В ОСББ мешканці платять за рахунками вчасно, але, за словами консьєржки Світлани Чередниченко, в будинку живуть прості люди.

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П'ять років тому цей будинок був копією сусіднього – голова ОСББ "Авіатор-4" Наталія Ривкіна тоді утеплила свою квартиру. Зараз згадує це як дурість.

"Скільки нам подавали тепла – стільки я і платила. Коли було жарко – відкривалися вікна і ми обігрівали вулицю", – згадує жінка.

Потім Наталя очолила ОСББ, пройшла курси, і в будинку почалися зміни.

"Перші зміни були ось ці наші двері – тут було дуже темно і дуже холодно", – зізналася вона.

Таких налаштованих на успіх жителів, як Наталя, в "панельці" поруч не вистачило.

"Тут ми спробували зробити ОСББ, тут була активна група, але ставлять палки в колеса", – скаржиться житель Сергій Алексєєнко.

Шлях до досконалості

Майже 10 млн гривень знадобилося на капітальні ремонти цього будинку – це як шість двокімнатних квартир в столиці. Однак жителі з власної кишені оплатили тільки 500 тис., а решту покрили державні програми і гранти. Зокрема, на оновлення теплопункту. Він знаходиться в підвалі під замком.

"Завдяки ось цьому обладнанню, особливо ось цій коробочці, якщо на вулиці в березні 10 градусів, він регулює і у нас батареї ледве теплі", – показує нам Наталя Ривкіна.

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Але спочатку був енергоаудит будинку – він обійшовся майже в 100 гривень з квартири.

"Для державних програм наявність енергоаудиту та наявність сертифіката, вказує на клас енергоефективності будинку, вона є обов'язковою. Будинки радянської забудови мають потенціал економії близько 50% витрат на опалення", – пояснює керівник відділу з комунікацій енергопостачальника YASNO Антон Ковалишин.

І ця інвестиція вже окупилася сторицею. А багатоповерхівку поруч ніхто не перевіряв, тому на державні кошти тут сподіватися не можуть і тільки скаржаться на комунальників.

"Будинок в задовільно-технічному стані, відповідає всім санітарно-технічним нормам, обслуговується вчасно відповідно тарифу", – стверджує начальник ЖЕД 8-9 комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району міста Києва" Сергій Пархоменко.

Комунальники чекають ініціативи

Замести вулицю, вивезти сміття, потруїти щурів та інших шкідників – ось, на що комунальникам вистачає грошей по тарифу. А от капітальний ремонт можуть починати тільки за письмовою заявою жителів, але такий, запевняють, в керуючій компанії зроду не бачили.

"Як можна за жителів щось вирішити? Ініціатива починається з жителів", – вважає виконувачка обов'язків директора комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району міста Києва" Ольга Козюберда.

Тому об'єднатися доведеться – і аби створити ОСББ і перетворити свій будинок на комунальний рай, і аби просто подати заяву в обслуговуючу компанію. Поодинці в своїх будинках можна дочекатися лише чергового захмарного рахунку, поки сусіди на зекономлені кошти поїдуть у відпустку.

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