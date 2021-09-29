Заборгованість українців за комуналку різко зросла

В Україні зросла кількість боржників за комуналку / Фото: Колаж: Сьогодні

За рік з серпня 2020 кількість борги українців за комунальні послуги зросли в 1,5 раза. Загальна сума заборгованостей за комунальні послуги досягла 64,4 млрд грн.

Про це пише платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Реклама

Послуги, за які не мають можливості розрахуватися громадяни:

постачання та розподіл природного газу – 23,7 млрд грн;

постачання теплової енергії та гарячої води – 20,3 млрд грн;

постачання та розподіл електричної енергії – 7,1 млрд грн.

За рік загальна кількість виконавчих проваджень за борги українців також зросла на 33%.

Реклама

Якщо в серпні 2020 року було відкрито 4 665 510 проваджень, то в серпні 2021 року ця сума збільшилася до 6 219 371. Зараз кількість стягнень становить 7% від усіх проваджень про заборгованість.

Людина визнається боржником зі сплати комунальних платежів в судовому порядку. Для цієї групи справ передбачено спрощене провадження.

Які тарифи на газ в вересні

Ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

"КиївГазЕнерджі" – 19,80 гривні за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;

"Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;

"Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

Є і ті компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.

Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також в Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.