Забрал последние деньги: пенсионерка обвинила ПриватБанк в мошенничестве

Пенсия достигала почти 2000 грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиент ПриватБанка обвинил учреждение в том, что перечислило его пенсию в размере 2000 грн отдельными платежами "неизвестно кому". Все деньги сняли в один день с карты для выплат. Сам клиент об этом не знал и разрешения на операции не давал.

Об этом он оставил отзыв на сайте Минфина.

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Обратившись на горячую линию, клиент услышал от оператора, что это списание без каких-либо предупреждений было сделано с неизвестного ему сайта "МФО". Впоследствии позвонив снова, от другого оператора пенсионеру сообщили, что платежи были произведены на сайтах iPay.ua Services и WFP_PAYMENT.

"Есть вероятность, что вы подключили платеж на данных сервисах", – заявили на горячей линии.

Однако, как утверждает клиент, никакой задолженности перед МФО у него не было и ни на каких сайтах он не регистрировался.

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"Почему банк доверяет каким-то сервисам и не уведомляет клиента о подобных платежах? Я никогда не регистрировалась на этих сервисах. И что мне теперь делать, другого дохода, кроме пенсии, у меня нет, а коммунальные, связь, лекарства платить надо...", – написала отзыв пенсионерка.

Что ответили в банке?

В банке на это ответили, что подобные списания без дополнительного подтверждения возможны только в том случае, если на сайте ранее были введены данные карты и данное согласие на проведение подобных оплат. Карта привязывается к сайту, когда на нем были введены срок действия, номер и CVV-код, известные только ее владельцу.

"По вашему обращению в поддержку, мы можем подать заявку на обжалование платежей, которое производится по правилам международной платежной системы. Безопасность средств клиентов является нашим приоритетом", – ответили на жалобу в ПриватБанке.

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Мошенники охотятся за клиентами ПриватБанка

ПриватБанк предупредил украинцев вместе с киберполицией о мошеннических сайтах, которые маскируются под сайт банка и портал "Дія".

Аферисты рассылают украинцам сообщения и приглашением воспользоваться фейковым ботом под видом получения государственной помощи для ВПЛ.

"Пользователям фейкового телеграмм-бота дальше предлагают перейти по ссылкам на фишинговые сайты, которые незаконно используют айдентику ПриватБанка и Приват24", – сообщают в банке.

Переход по таким ссылкам очень опасен, поскольку мошенники воруют и используют данные карт, которые вы ввели, для хищения средств из них. Ни в коем случае не переходите по посторонним ссылкам и пользуйтесь только официальными страницами.

Ранее мы рассказывали о выпуске ПриватБанком новой карты "Простір", а также писали, почему 6500 грн от государства получили не все украинцы.