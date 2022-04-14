Заберут последнее: как оккупанты похитили миллионы у украинских пенсионеров

Российская армия похитила у людей пенсии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Российские оккупационные войска похитили около трех миллионов гривен, которые предусматривались для выплат пенсионерам города Мелитополя Запорожской области. Это произошло в отделении "Укрпочты".

О воровстве сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

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Похищение денег произошло по наводке самопровозглашенного мэра Галины Данильченко

Около половины пенсионеров в городе получают выплаты через "Укрпочту". Деньги, которые должны отдать людям за март, оказались в руках оккупантов по наводке псевдомера Галины Данильченко.

Сейчас, по словам Федорова, российские солдаты не желают возвращать средства, а люди на временно оккупированных территориях остались без выплат.

"Вместе с "Укрпочтой" мы нашли несколько способов, как передавать средства на оккупированные территории, но сегодня снова это не работает, и в заложниках оказались пенсионеры, социально незащищенные слои населения, которые не могут получать из-за оккупантов средства... Оккупанты называют это трофеем , забрать средства у пожилых – это их трофей", – сказал мэр.

Военный представитель Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев сообщил, что сумма, похищенная оккупантами, достигла почти 3 млн грн. Кроме того, российская армия похищает у горожан автомобили и осуществляет принудительные проверки помещений.

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Что делать, если не получили пенсию из-за оккупации

Для тех, кто не может получить пенсию из-за оккупации украинских территорий нормальным путем, государство разработало специальный механизм.

Он предполагает, что все средства для соцвыплат в определенных регионах будут перечислены в Ощадбанка. Затем эти деньги будут перечислять на карты или отдавать на руки.

Для тех, кто получает пенсию на карту – ничего не изменится, а вот тем, кто забирал деньги в почтовом отделении, придется обратиться с паспортом и справкой с номером РНОКПП (индивидуальный налоговый номер) в любое отделение Ощадбанка на территории Украины.

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